Oruç tutarken susuz kalmamak için ipuçları

Ramazan ayında birçok kişinin günlük yeterli su tüketmediğini belirten Dyt. Serkan Sıtkı Şahin, iftar ve sahur arası içilmesi gereken ideal su miktarını ve susuz kalmamak için ipuçlarını paylaştı.

Su, metabolizmamız için hayati öneme sahiptir. Vücuttaki besinlerin birincil taşıyıcısıdır. Su olmadan karbonhidrat, protein ve yağlardan gelen besinleri kullanamayız. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 70'i sudur. Su, tansiyon kontrolünden, sağlıklı sindirime kadar vücutta birçok hayati öneme sahiptir.

Yeterli su içmenin başlıca faydalarını sıralayacak olursak;

- Eklemler için kaydırıcı özelliği sağlar

- Gıdaların sindirimine yardımcı olan ve ayrıca gözleri, burnu ve ağzı nemli tutan mukoza ve tükürük üretimine yardımcı olur.

- Vücutta oksijeni iletir.

- Cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olur. Susuz kalırsanız, cilt aknelere, enfeksiyonlara ve hatta kırışıklıklara daha yatkın hale gelir.

- Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur; vitamin ve mineralleri vücut için daha erişilebilir hale getirir.

- Kilo kontrolüne yardımcı olur.

- Kas ağrılarını, eklem problemlerini, şişkinliği ve donuk cildi önlemenin en etkili yoludur.





GÜNDE NE KADAR SU İÇİLMELİ

Tüketilmesi gereken ideal su miktarı kişiden kişiye farklılık gösterir. Kilonuz, fiziksel aktivite düzeyiniz gibi birçok faktör içmeniz gereken su miktarını etkiler. Ancak genel olarak iftar ve sahur arası en az 8-10 bardak su içmek idealdir. Hiçbir içecek veya yiyecek suyun yerini alamaz ancak su harici tüketilen sıvı miktarı da oldukça önemli. Ramazan ayında genellikle daha fazla tatlı tüketiyoruz. Bu da daha fazla su tüketmemiz gerektiği anlamına geliyor. 8-10 bardak su içemem diyenlerdenseniz günde yaklaşık 6-8 bardak su ve yaklaşık 1 litre diğer sıvıları içmeyi hedefleyebilirsiniz.

ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

İftara bir bardak kola gibi şekerli bir içecek ile başlamak veya sahuru bir bardak kola ile bitirmek, susuzluğunuzu alacakmış gibi hissettirse de size faydadan çok daha fazla zarar verecektir. Çok miktarda şekerli içecek içtiğinizde, idrarınız şekerle daha konsantre hale gelir. Böbrekleriniz daha sonra onu seyreltmek için çalışır, böylece vücudunuzdan daha fazla su kaybedersiniz. Sizi gün içinde halsiz hissettiren budur, oruç tutmak değil.

Buna ek olarak, kafein bir diüretiktir, yani tuvalete daha fazla gitmenizi sağlar; bu durumun sizi susuz bırakıp bırakmadığı hala bilinmiyor, ancak tuvalete dördüncü gidişinizden sonra kesinlikle psikolojik olarak susamış hissedeceksiniz.

TUZLU YİYECEKLERDEN KAÇININ

Şekerli içeceklerde olduğu gibi, çok yüksek tuz alımı da böbrekler yoluyla daha fazla su kaybetmenize neden olabilir. Bu yüzden en akıllıca yol tuzlu yiyeceklerden kaçınmaktır. En azından, günün geri kalanını çılgın ve baş döndürücü bir şekilde geçirmemek için, özellikle sahur sırasında çok tuzlu yiyeceklerden kaçınmaya çalışın. Daha tuzlu şeyler tüektmek istiyorsanız sahur yerine iftarda tüketmek size bütün gece bol su ile bu durumu telafi etme imkanı verir.

Tuzlu ve şekerli grubun yerine yeşillikler, salatalık, kereviz, brokoli, karnabahar ve lahana gibi sebzeleri ve elma, armut, çilek, portakal ve greyfurt gibi yüksek su içeriğine sahip besinleri seçin.