Orucun ilk haftası yorgunluğa iyi gelen 5 mucizevi besin

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, yorgunluğa iyi gelecek besinleri bilmek hatta bu besinleri tüketmeye çalışmak oldukça önemli.

Paylaşmanın, sevginin, iyiliğin ve güzelliğin çoğaldığı aynı zamanda da bereketin arttığı ay olan Ramazan, kapıya dayandı.

Bu mübarek ay herkesin gönlüne ferahlık verirken, nefisleri terbiye etme konusunda da destek oluyor.

Tüm gün aç kalan insanlar, aslında dünyada açlıkla savaşan birçok kişinin halinden anlama fırsatı buluyor.

Her anlamıyla güzel olan bu aydan faydalanmak için, bolca iyilik yapmak ve iyiliklere vesile olmak gerekiyor.

Oruç tutarken zorlanan ve tüm gün enerjisini kaybetmek istemeyenler ise Ramazan'da tüketilmesi gereken besinleri araştırıyor.

Herkesin farklı baktığı, yaşadığı ve algıladığı bir ay olan Ramazan, ortak paydada buluşturmanın binbir yolunu buluyor.

Bu ortak paydalardan olan besinler ev doğru tüketim, Ramazan ayında açlıktan kaynaklı olarak yorgun olmanıza engel olacak.

Peki, Açlığa ve yorgunluğa iyi gelen besinler hangileri? İşte yanıtı...

AÇLIĞA VE YORGUNLUĞA İYİ GELEN 5 BESİN

KİVİ

C vitamini açısından zengin olan kiviyi sahurda yemek iyi olabilir. Enerji vererek metabolizmayı kivi, gün boyunca sizi dinç tutacak. Bu sayede oruçlu olduğunuzu unutup, yorgunluğunuza ve açlığınıza "Elveda" diyeceksiniz.

MAYDANOZ

Her evde ve mutfaklarda yer alan maydanoz, tıpkı kivi gibi yorgunluğa iyi gelen bir besin. Vitamin açısından zengin olan maydanoz bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Ödem atma konusunda da ideal olan maydanoz, oruç tutarken bir yandan ise vücudunuzu rahatlatacak.

CEVİZ

Faydaları saymakla bitmeyen ve her derde deva olan cevizi sahurda ya da iftarda tüketin. Ancak sahurda tüketirseniz, gün boyu enerjik hissedebilirsiniz. Tam bir vitamin bombası olan ceviz, kaybedilen enerjiyi geri kazandıracak.

YOĞURT

Yoğurt, tok tutma özelliğinden dolayı kan şekerini dengeliyor. Böylelikle gün içinde kendinizi enerjik hissetmenizi sağlıyor. Sahurda bir kase yoğurt tüketmek ayrıca cildinizin parlamasına katkı sağlar.

ISPANAK

Hem magnezyum, hem de demir açısından zengin bir besin olan ıspanak, iftar vakti vücudumuza çok iyi gelecek. Gün içerisinde kaybettiğimiz enerjiyi geri kazandıracak ve daha keyifli bir akşam geçirmemizi sağlayacak.