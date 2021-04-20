Koronavirüs salgınında yüksek riskli iller arasında gösterilen Osmaniye'de, alınan tedbirler sonrası vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başladı.

Koronavirüs salgınında, 'çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de vaka sayıları düşüse geçti.

3- 9 nisan tarihlerinde 100 binde 382,82 olarak açıklanan vaka sayılarının 347,46'ya kadar düştüğü görüldü.

"RAMAZAN AYINI FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ"

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye, son açıklanan tabloyla birlikte vaka sayılarının en çok düştüğü il oldu. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında sanayi esnafını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, Ramazan ayının fırsata çevrilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşlardan akraba, komşu ve taziye ziyaretlerine ara vermelerini istedi.

Osmaniye'de vaka sayıları düşüşe geçti VİDEO

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında birçok il vaka sayısında yükselişe geçerken kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında olan Osmaniye, vaka sayılarının en çok düştüğü il oldu. 3-9 Nisan tarihleri arasında 100 binde 382,82 olarak açıklanan vaka sayısı son açıklanan tabloda 347,46 olarak güncellendi.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği Osmaniye'de “Dinamik Denetim Modeli” çerçevesinde ikinci sanayi sitesinde denetim yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ile birlikte denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe konusunda uyarılarda bulunarak akraba, komşu ve taziye ziyaretlerine ara vermelerini istedi.

"YAKALADIĞIMIZ İVMEYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Denetimlerimizi sürdürüyoruz. Sanayi esnafımızı ziyaretimiz sırasında kurallara uyulması akraba, komşu ve taziye ziyaretleri yapılmaması hususunu vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlattık. Hamdolsun, Türkiye korona virüs tablosuna göre en fazla düşüş gösteren il Osmaniye’miz oldu.

Bu süreci bütün Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte gerçekleştirdik. İnşallah bu yakaladığımız ivmeyi devam ettirirsek ilimizi korona virüsten arındırmış olacağız. Bu süreci en iyi şekilde sürdürmek için kurallara çok daha sıkı uymamız lazım. Bu mübarek Ramazan ayını fırsata çevirmemiz ve bu süreci en iyi şekilde sürdürmemiz hepimiz için çok iyi olacaktır.

Bütün sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, il müdürlerimiz, belediyelerimiz, bütün kamu görevlilerimiz, esnaflarımız, vatandaşlarımızla hep birlikte inşallah bu başarıyı sonuna kadar götürelim” diye konuştu.