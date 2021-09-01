Oturmaktan uyuşanlara: Ölü kalça sendromundan kurtulma reçetesi

Eğer gün içerisinde fazla hareket etmiyor ve masa başı bir işte çalışıyorsanız, ölü kalça sendromuna yakalanmış olma ihtimaliniz yüksek. İşte oldukça ağrılı olan bu sendromdan kurtulma yolları...

Koronavirüs pandemisi ile birlikte sosyal ve iş hayatında yaşanan değişiklikler çeşitli hastalıklara davetiye çıkarmaya devam ediyor...

İşte onlardan birisi de belki de ilk kez duyacağınız bir türden: Ölü kalça sendromu...

Çağın yeni hastalığı olarak nitelendirilen bu sendrom, uzun süre oturur pozisyonda kalınması sonucu ağrı belirtileriyle kendini gösteriyor. Hareketsiz kalmaya bağlı olarak kalça kaslarında hissedilen bu rahatsızlık hareketlenmediğiniz sürece ilermeye meyilli.

Kalçadan bele hatta bacaklara kadar hissedilen şiddetli uyuşukluk ve sızıyı geçirmek için bazı yöntemler elbette var.

İşte Ölü kalça sendromu belirtileri ve tedavi yöntemleri...

ÖLÜ KALÇA SENDROMU NEDİR?

Ölü kalça sendromu, özellikle masa başında oturan kişilerde görülen duruş bozukluğundan sebep kalça bölgesindeki gluteus medius adlı kasların çalışmaması ile ortaya çıkıyor.

Ölü kalça sendromu aslında henüz araştırma aşamasında, resmi olarak bir hastalık değil fakat kasların gerektiği gibi çalışmamasından sebep bel ve ayaklarda ağrılara yol açtığı düşünülüyor.

ÖLÜ KALÇA SENDROMU BELİRTİLERİ

Ölü kalça testi için ayaktayken ayağınızı açabildiğiniz kadar açın bir adım ileri atın. Böbrekteki havuzcuğa verilen ad olarak bilinen pelvisiniz eğer bacağınızı attığınız yöne kayıyorsa ölü kalça sendromunuz var demektir.

Mesai saatlerinizin ardından ayağa kalkarken kalçadan belinize ve bacaklarınıza vuran ağrılar hissediyorsanız, ölü kalça sendromu "ben buradayım" diyor olabilir.

KURTULMA YOLLARI

Ağrılardan kurtulmanızın ilk yolu gün içinde düzenli olarak hareket etmenizi sağlayarak, masanızdan en az 30 dakika ila bir saat arasında kalkmaya özen göstermektir.

Oturarak çalışıyorsanız gün içinde yarım saatte bir ufak molalar vererek adımlar atmalısınız. Bunun yanı sıra vücudunuza esneklik kazandıracak egzersiz hareketleri yapabilirsiniz.

Oturduğunuz sandalyeyi daha konforlu hale getirmeyi deneyin. Kalçanıza ve belinize destek koyun, ayaklarınızın yerden biraz yüksekte olmasına dikkat edin.

Sıcak ya da soğuk kompres yapmak, kalçalardaki kan akışını düzenlemeye yardımcı olarak uyuşukluk ve ağrı hissini azaltabilir.

Ağrılarınız geçmiyorsa, fizyoterapiste görünmeyi ihmal etmeyin.