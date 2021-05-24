Oxford: Aşılar hastaneye yatışları engellediğinde salgın bitti diyebiliriz

Virüsle yaşamak zorunda kalacaklarını belirten Oxfordlu Profesör Pollard, asıl meselenin insanları aşılar sayesinde hastaneden uzak tutabilmek olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının geleceğine dair Oxford Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

Üniversitenin aşı grubuna liderlik eden Profesör Andrew Pollard, koronavirüs aşılarının hastaneye başvurma sayısını düşük seviyelerde tutmaya devam etmesi halinde, bu durumun pandeminin sona erdiği anlamına geleceğini bildirdi.

"AŞILAR HASTANEYE GİTMEYİ ENGELLİYORSA..."

Pollard, ülkesindeki bazı bilim insanlarının virüsün daha bulaşıcı Hindistan varyantının vakaları artırması hakkındaki endişelerine rağmen Birleşik Krallık'ın salgını sona erdirme durumuna ilişkin olumlu değerlendirmede bulundu..

BBC Radio'ya konuşan Pollard, "Mevcut aşılar insanların hastaneye gitmesini engelleyebiliyorsa o zaman pandemi bitmiş demektir." ifadesini kullandı.

"VİRÜSLE YAŞAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Oxfordlu profesör, koronavirüs aşılarının etkinliğiyle ilgili "Asıl mesele insanları hastaneden uzak tutmada ne kadar etkili olduklarıdır." dedi.

İngiltere'nin "şu ya da bu şekilde virüsle yaşamak zorunda kalacağını" belirten Pollard, "Ancak bu önemli değil. Çoğu insan hastaneden uzak tutulursa, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışmaya devam edebilir ve hayat normale döner." diye konuştu.

"ETKİLİ AŞILARIMIZ VAR"

Bilim insanlarının artık sonbaharda üçüncü bir doza ihtiyaç duyulması halinde takviye aşıları yapmayı ve varyantlara karşı aşı üretmeyi öğrendiklerini dile getiren Andrew Pollard, "Çok iyi bir yerdeyiz. Şu anda oldukça etkili aşılarımız var. Sadece verileri izlememiz gerekiyor." görüşünü paylaştı.