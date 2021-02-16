Oxford-AstraZeneca aşısı çocuklarda test edilecek

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edileceği duyuruldu.

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında yeni bir adım daha atılarak, aşının çocuklarda deneneceği bildirildi.

Çocuklar üzerinde yapılacak klinik deney için gönüllü kayıtlarının başlatıldığı duyuruldu.

300 ÇOCUK KATILACAK

Aşının çocuklarda enfeksiyonu önleme etkisini ölçmeyi amaçlayan testte, 240'ına koronavirüs aşısı ve 60'ına menenjit aşısı yapılmak üzere toplam 300 çocuk yer alacak.

Oxford-Zeneca aşısının yanı sıra BioNTech-Pfizer ve Moderna da geliştirdikleri koronavirüs aşılarını 12-17 yaşlarındaki çocuklarda deneyeceklerini duyurmuştu.

Dünyada henüz çocukların kullanımı için onaylanan bir koronavirüs aşısı bulunmamasına karşın BioNTech-Pfizer aşısı, ABD'de acil kullanım kapsamında 16 yaşındakilere kadar uygulanabiliyor.