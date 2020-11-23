Oxford-AstraZeneca’nın koronavirüs aşısı yüzde 70 koruma sağladı

AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının üçüncü aşama klinik verilerine göre yüzde 70 koruma sağladığı duyuruldu.

İngiliz ilaç şirketi AstraZenaca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri ve iki doz halinde uygulanan 'AZD1222' adlı aşının yüzde 70 oranında etkili olduğunu açıkladı.

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, uygulanan dozlardan birinin yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı belirtildi.

3 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, aşının önemli bir yan etkiye neden olmadığı ve tüm etnik köken ve yaş gruplarında etkili olduğu duyuruldu. Bununla birlikte 2021 yılının sonuna kadar 3 milyar doz aşının üretilmesi için çalışamalara hızlı bir şekilde başlanacağı bildirildi.