Özbek pilavı tarifi

Özbekistan’ da düğün yemeklerinin ve özel davetlerinin en önemli yemeği özbek pilavının özellikle erkekler tarafından pişirildiğini biliyor muydunuz?

Özbekistan'ın tarihi kenti Buraha' da dünyaya gelen tıp bilgini, ünlü Türk filozofu İbn-i Sina tarafından tarif edildiği söylenen bu pilav, 2 bin 500 yıllık değişmeyen tadıyla hala sofralarımızda varlığını sürdürmeyi başarmış.

Yapıldığı yöre ve katılan malzemelere göre 100' den fazla çeşidi bulunduğu da bilinmekte.

Özbekistan'da kadınlar kadar erkekler de bu pilavı pişirmeyi biliyor.

Eve misafir geldiğinde, pilavı mutlaka evin erkeği yapıyor. Ülkede pilavı pişirmek için özel mekanlar da bulunuyor.

Böylesine değerli yemeği gelin bir de bizim tarifimizle deneyin..

Malzemeler

5 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

3 adet rendelenmiş havuç

350 gr dana kuşbaşı

1 adet piyazlık soğan

1 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

3,5 su bardağı su

Yapılışı

1- Pirinci derin bir kaba alın ve üzerini bir parmak geçecek kadar oda sıcaklığında su ekleyin.

2- Pirinciniz ıslanırken tereyağını pilav tenceresinde eritin. Piyazlık doğradığınız soğanları ekleyin ve hafif karamelize oluncaya kadar kavurun.

3- Kuşbaşı etleri tencereye ekleyin ve kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin.

4- Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın. Havuçlar yumuşayınca pirinçleri ekleyin ve 3 dakika kadar kavurun.

5- Tuz ve karabiber ayarını yaptıktan sonra 1 baş sarımsağı pilavın ortasına koyup hafifçe bastırın ve sıcak suyu ilave edip kapağını kapatın.

6- 5 dakika harlı ateşte, 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra 15 dakika dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun...