Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kanser aşısıyla ilgili ilk sonuçlar belli oldu

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kanser aşısıyla ilgili ilk sonuçlar belli oldu

Türk bilim insanlarını ürettiği aşılar, bağışıklık sistemini tümör hücrelerine karşı harekete geçirmeyi başardı. Türeci, "Yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk aşıyı geliştirip onay alan BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeni hedef olarak kanserle mücadeleyi belirleyen Türk bilim insanları, kanser aşısı geliştirmeyi amaçlıyor.

Kanserle mücadelede umutlandıran sonuç

Bu kapsamda başlatılan çalışmalardan umut verici sonuçlar alındı.

Faz 1 çalışması, mRNA bazlı kişiselleştirilmiş aşıların, pankreas kanseri hastalarında neoantijenleri tanıması için T hücrelerini uyarmak üzere kullanılabileceğini gösteriyor.

Bağışıklık sistemini tümör hücrelerine karşı harekete geçirdi

Kanser hücrelerinin, genetik mutasyonlar sonucu ürettiği yeni ve farklı türde proteinler neoantijen olarak biliniyor.

Söz konusu kanser aşısının, bağışıklık sistemini tümör hücrelerine karşı harekete geçirdiği ve bu şekilde kanseri durdurmayı başardığı belirtildi.

Türeci: Yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz

European Pharmaceutical Review'ın aktardığına göre, Türeci, "Kanser aşısı alanındaki uzun süredir devam eden araştırmamızdan yararlanarak bu zorluğun üstesinden gelmeye kararlıyız.

Bu tür tedavi edilmesi zor tümörlerin tedavisinde yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz." dedi.

Hastaların yarısı kanseri yendi

Çalışmanın 16 hasta üzerinde gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi. Hastaların yarısı kanseri yenmeyi başardı.

Dokuz doz kanser aşısının ilkinin, pankreas kanseri ameliyatını takiben, 9 haftanın ardından uygulandığı ayrıntısına dikkat çekildi.

Bu arada hastaların sekizinin, 18 ayın sonunda kanseri tamamen yendiği aktarıldı.