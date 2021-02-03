Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır? Ozan tedavisi faydaları nelerdir, hangi hastalıkları iyi gelir?

Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır? Ozan tedavisi faydaları nelerdir, hangi hastalıkları iyi gelir?

Son yıllarda tıpta koruyucu tedavi yöntemlerinin kullanımının artmasıyla birlikte, ozon da çeşitli yöntemlerle tıpta kullanım alanı bulmaktadır. Peki ozon tedavisi nedir, faydaları nelerdir?

Ozon tedavisi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve virüslere karşı koruması nedeniyle, tercih edilen popüler yöntemler arasındadır.

Koronavirüs salgınından korunmada en önemli faktör olan bağışıklık sistemi, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan biridir.

Latince “Tanrı’nın nefesi” anlamına gelen ozon da çeşitli yöntemlerle tıpta kullanım alanı bulmaktadır. Ozon, oksijenin yani O2 elementinin yüksek elektrik akımıyla O3 gazı formuna ulaşmasıyla elde edilmektedir.

Peki ozon tedavisi nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?

OZON TEDAVİSİ NEDİR?

Ozon tedavisi, belirli oranlarda ozon-oksijen karışımının dolaşıma veya vücut boşluklarına uygulanmasıdır.

Özellikle şimşek ve yıldırımların oluştuğu fırtınalardan sonra taze hava kokusu diye içimize çektiğimiz havada bu hissi yaratan, bulutların elektriklenmeleri esnasında meydana gelmiş olan ozondur.

Vücudun direncini artıran ozon terapisi, bağışıklık sistemini uyararak hastalıkların tedavisinde kullanılır. Yaşlanmayı geciktirici ve detoks etkisiyle sigara bağımlılığı, zayıflama ve selülit tedavisinde oldukça yaygın kullanılmaktadır.

OZON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Majör Ozon: En yaygın kullanılan bu metotla hastanın 50-100 ml kanı alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri verilmektedir



Minör Ozon: Kişiden alınan 2-5 cc kan,belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilmektedir.



Subkutan uygulama: Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu iğne ile cilt altına enjekte edilir



Vücut boşluklarına Ozon gazı verilmesi: Makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme ile ozon verilebilmektedir.



Eklem içine Ozon gazı verilmesi: Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı eklem içine verilmektedir.



Torbalama yöntemi: Diyabetik yaralar gibi kapanması güç yaraların tedavisinde uygulanan bir yöntemdir.



Ozonlanmış ürünlerin kullanılması: Ozonlu su, ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen sürülmesi şeklinde uygulanabilmektedir.

OZON TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARDA UYGULANIR?

Bel ve boyun fıtığı, iskemik kalp hastalığı, AIDS, kanser, migren, kolesterol

Yaralar, cilt lezyonları, yanıklar

Romatizmal hastalıklar

Göz hastalıkları (maküler dejenerasyon)

Periodontit, diş çürüğü, kanal tedavileri, diş temizliği

Dolaşım bozuklukları, kistik fibroz,

Viral hastalıklar, bakteri-mantar enfeksiyonları (hepatit B–hepatit C, uçuk)

Diyabetik ayak, Crohn, ülseratif kolit, iltihabi barsak hastalıkları

Geriatrik bozukluklar (Alzheimer, Parkinson, demans)

Otoimmun hastalıklar (multipl skleroz, Behçet hastalığı)

Solunum sistemi hastalıkları (astım, KOAH, SARS)

Kronik yorgunluk sendromu, depresyon, duygu-durum bozuklukları

OZON TEDAVİSİ FAYDALARI