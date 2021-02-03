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- Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır? Ozan tedavisi faydaları nelerdir, hangi hastalıkları iyi gelir?
Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır? Ozan tedavisi faydaları nelerdir, hangi hastalıkları iyi gelir?
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 13:49
- Güncelleme : 03.02.2021 - 13:52
Ozon tedavisi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve virüslere karşı koruması nedeniyle, tercih edilen popüler yöntemler arasındadır.
Koronavirüs salgınından korunmada en önemli faktör olan bağışıklık sistemi, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan biridir.
Latince “Tanrı’nın nefesi” anlamına gelen ozon da çeşitli yöntemlerle tıpta kullanım alanı bulmaktadır. Ozon, oksijenin yani O2 elementinin yüksek elektrik akımıyla O3 gazı formuna ulaşmasıyla elde edilmektedir.
Peki ozon tedavisi nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?
OZON TEDAVİSİ NEDİR?
Ozon tedavisi, belirli oranlarda ozon-oksijen karışımının dolaşıma veya vücut boşluklarına uygulanmasıdır.
Özellikle şimşek ve yıldırımların oluştuğu fırtınalardan sonra taze hava kokusu diye içimize çektiğimiz havada bu hissi yaratan, bulutların elektriklenmeleri esnasında meydana gelmiş olan ozondur.
Vücudun direncini artıran ozon terapisi, bağışıklık sistemini uyararak hastalıkların tedavisinde kullanılır. Yaşlanmayı geciktirici ve detoks etkisiyle sigara bağımlılığı, zayıflama ve selülit tedavisinde oldukça yaygın kullanılmaktadır.
OZON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Majör Ozon: En yaygın kullanılan bu metotla hastanın 50-100 ml kanı alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri verilmektedir
Minör Ozon: Kişiden alınan 2-5 cc kan,belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilmektedir.
Subkutan uygulama: Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu iğne ile cilt altına enjekte edilir
Vücut boşluklarına Ozon gazı verilmesi: Makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme ile ozon verilebilmektedir.
Eklem içine Ozon gazı verilmesi: Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı eklem içine verilmektedir.
Torbalama yöntemi: Diyabetik yaralar gibi kapanması güç yaraların tedavisinde uygulanan bir yöntemdir.
Ozonlanmış ürünlerin kullanılması: Ozonlu su, ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen sürülmesi şeklinde uygulanabilmektedir.
OZON TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARDA UYGULANIR?
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Bel ve boyun fıtığı, iskemik kalp hastalığı, AIDS, kanser, migren, kolesterol
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Yaralar, cilt lezyonları, yanıklar
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Romatizmal hastalıklar
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Göz hastalıkları (maküler dejenerasyon)
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Periodontit, diş çürüğü, kanal tedavileri, diş temizliği
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Dolaşım bozuklukları, kistik fibroz,
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Viral hastalıklar, bakteri-mantar enfeksiyonları (hepatit B–hepatit C, uçuk)
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Diyabetik ayak, Crohn, ülseratif kolit, iltihabi barsak hastalıkları
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Geriatrik bozukluklar (Alzheimer, Parkinson, demans)
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Otoimmun hastalıklar (multipl skleroz, Behçet hastalığı)
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Solunum sistemi hastalıkları (astım, KOAH, SARS)
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Kronik yorgunluk sendromu, depresyon, duygu-durum bozuklukları
OZON TEDAVİSİ FAYDALARI
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Beyaz kan hücrelerinin (savunma hücreleri olup enfeksiyonlara karşı korur) oluşumunu artırır, fonksiyonlarını artırır.
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Bakteri, virüs ve mantarları öldürür. En güçlü doğal ve atık bırakmayan dezenfektandır.
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Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı direnci artırır.
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Bağışıklık sistemini düzenleyici özelliği ile bağışıklık sisteminin sapmasından kaynaklanan hastalıkların tedavisinde iyileştiricidir.
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Hızla büyüyen kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller.
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Alyuvarların (kanda oksijen taşıyan kırmızı hücreler) elastikiyetini artırarak kılcal damarlardan geçişini hızlandırır.
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Kanın dokulara oksijen bırakma yeteneğini artırarak organların oksijenlenmesini artırır.
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Hücre içi solunumunu (hücrenin fonksiyonu görebilmesi için gerekli enerji kaynağını elde etmesi) hızlandırır.
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Detoks edici özelliği ile vücudumuzdaki kimyasal maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.
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Kurşun, civa gibi ağır metal zehirlenmeleri, böcek öldürücüler, ilaç atıkları, asidik maddeler, tarım ilaç kalıntılarının atılmasını hızlandırır.
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Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir.