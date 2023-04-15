Padişah baharatı olarak biliniyor! Faydalarını duyan küçük dilini yutacak: Bir tutamı yetiyor Padişahların en sık kullandığı baharat olarak bilinen sumak, faydalarıyla öne çıkıyor. Özellikle Anadolu'da kullanılan sumak, biriken toksinleri en hızlı şekilde atıyor.

Türk yemekleri baharatsız olmaz. Özellikle Anadolu'da yaşayanlar, baharatsız yemek yapmazlar.

Bu baharatlar, sadece yemeklere tat vermek için kullanılmıyor. Faydalarıyla öne çıkıyor.

Bu baharatlar arasında yer alan sumak, padişah baharatı olarak da biliniyor.

Padişah baharatı olarak geçmesinin nedeni ise ekşi tat seven padişahlar, her yemeklerinde ve sefere çıktıklarında yanlarına sumak alırdı. Bunun nedeni ise sumağın adeta ilaç olarak kullanılmasıydı.

Ayrıca sumak oldukça güçlü bir toksin atıcıdır. Karaciğerde yer alan enfeksiyonların temizlenmesine yardımcı olur.

Sumak çayı, karaciğerdeki toksinleri atmaya yardımcı oluyor ve iyi bir sökücü. Ayrıca haftada 3 en fazla 4 defa tüketilmesi tavsiye edilir. Ancak hamilelerin tüketmesi tavsiye edilmez.

Sumak, kan akışını dengeleyerek kalp ritmini korur. En önemlisi ise damarlarda yağlanmayı engeller.

Kadınlarda vajinal akıntıların azalmasına yardımcı olduğu için tüketilmesi önerilir. Aynı şekilde, adet sancılarına ve kasılmalara iyi gelir.

Yapılan araştırmalarda oksidatif strese neden olan vücut toksinlerinden kurtulmanın en sağlıklı yolu olarak sumak seçilmiştir. Sumak antioksidan gibi vücudun hücrelerini yeniler.