Palyatif bakım nedir? Mucize Doktor'daki palyatif bakım ünitesi hakkında bilgiler..

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanını izleyen seyirciler, Ali Vefa'nın palyatif bakım ünitesine alınmasının ardından yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Peki palyatif bakım nedir?

Mucize Doktor dizisiyle gündeme gelen palyatif bakım servisi, izleyicilerin merak konusu oldu.

Ali Vefa'nın palyatif bakıma alınmasının ardından, palyatif bakım nedir, ne yapılır? gibi sorular, dizinin sıkı takipçilerinin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) palyatif bakımı 1980'lerde, "tedavilere yanıt alınamayan hastaların bütüncül bakımı" olarak tanımlanıyordu.

Palyatif bakımının tanımı 2002'de "yaşamı tehdit eden bir hastalıkla karşılaşan hasta ve ailelerin, hastalığın tanısından ölüme kadar olan süreçte ağrı ve semptomların erken tanılanması ve giderilmesi, psikososyal ve manevi desteğin sağlanarak yaşam kalitelerini artırma çabası" şeklinde güncellendi.

PALYATİF BAKIM NEDİR?

Palyatif bakım; kanser, kalp yetmezliği, alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıklar, solunum yetmezliği vb hastalığı olanların; hastalıklarına bağlı komplikasyonlar ile başa çıkabilmelerine olanak sağlayan; kişilerin ruhsal, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını önemseyen; konusunda uzman hekim, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen ve diğer sağlık personelinden oluşan bir ekip tarafından sağlanan bakım hizmetidir.

Palyatif bakım, uzmanlaşmış ve gönüllülük esası ile de çalışması gereken bir ekibin işidir. Hastaların, son ana kadar aktif bir yaşam sürmeleri için destek sağlar.

Psikolojik destek, ihtiyacı olanlara fizyoterapi, sosyal hizmet uzmanı tarafından iş uğraş terapisi, diyetisyen önerisiyle beslenme desteği konukların ve aile yakınlarının psiko-sosyal ve manevi gereksinimler karşılanır.