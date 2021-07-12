Pandemi beslenme alışkanlıklarını değiştirdi

Türk halkının koronavirüs öncesi ve sonrasında beslenme alışkanlıklarındaki değişimi belirlemek amacıyla bilimsel bir akademik çalışma yapıldı.

Güvenirlik testi yapılan anket sonuçlarına çarpıcı veriler yer aldı. Tam kapanma ve kısıtlamalar sonucunda evde yemek yapma alışkanlıklarının arttığı görüldü. Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Şen ve Dr. Mehmet Şimşek tarafından 18 yaş ve üzeri 632 kadın ve 626 erkek olmak üzere toplamda 1.258 katılımcıya yapılan çalışma 2021 Haziran ayında bilimsel bir dergide yayınlandı.

FAST FOOD TÜKETME ALIŞKANLIĞI DÜŞTÜ

Bilimsel anket çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Kovid bulaşma ihtimalinin bulunmasından dolayı insanlar yemeklerini kendileri yapmayı tercih etmiş ve dışarıdan hazır yemek almayı azaltmış olduğu tespit edilmiştir. Verilere göre, kovid öncesi ankete katılanların yüzde 12,6’sı haftada bir defa sipariş verirken, kovid sonrası bu oran yüzde 4’e, covid öncesi ayda bir defa sipariş verenlerin oranı yüzde 44 iken, kovid sonrası bu oran yüzde 12,5’e düşmüştür. Çalışmaya katılanların yüzde 43,5’i kovid öncesi hiç dışarıdan yemek siparişi vermezken, kovid sonrası bu oran yüzde 83,5’e çıkmıştır.” denildi.

Fast food tüketme sıklığı alışkanlıklarının da azaltıldığı belirtilerek "Kovid öncesi ankete katılanların yüzde 21,9’u haftada bir defa fast food tüketirken, kovid sonrası bu oran yüzde 8,1’e, kovid öncesi ayda bir defa fast food tüketenlerin oranı yüzde 39,1 iken kovid sonrası bu oran yüzde 15,0’e düşmüştür. Çalışmaya katılanların yüzde 39’u kovid öncesi hiç fast food tüketmezken kovid sonrası bu oran yüzde 76,9’a çıkmıştır. Fast food beslenme şeklinin sağlıklı beslenme konusunda olumsuz bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en etkili yolu da sağlıklı beslenmedir. Ekranlardan yapılan yayınlardan beslenmenin ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasının bu süreçte insanların lehine olacağı açıklamaları yapılmıştır. Dolayısıyla bu sebeplerden ötürü fast food tüketiminin azaldığı düşünülmektedir.” bilgisi verildi.

EVDE EKMEK YAPANLARIN SAYISI ARTTI

Araştırma sonuçlarının hijyen ve temizlik kaygısı dolayısıyla evde ekmek yapma alışkanlıklarının arttığı ve sigara kullanma oranını düştüğünü ortaya koyduğu kaydedilirken “Ankete katılanların yüzde 5,7’si kovid öncesi ekmeğini evde yaparken salgından sonra ekmeğini evde yapanların oranı yüzde 26,8’e çıkmıştır. Bu durumun sebebinin de hijyen ve temizlik kaygısı olduğu düşünülmektedir. Ankete katılanların yüzde 59,9’u kovid öncesi dengeli beslendiğini düşünürken, kovid sonrası bu oran yüzde 71,9’a çıkmıştır. Ankete katılanların yüzde 38,3’ü kovid öncesi yoğurt gibi bağışıklık sistemine faydalı gıdaları her gün tüketirken, kovid sonrası bu oran yüzde 51,5’e çıkmıştır. Ankete katılanların yüzde 9,1’i kovid öncesi yemeklerden önce ve sonra el yıkamaya dikkat etmezken, bu oran kovid sonrasında yüzde 1,5’e düşmüştür. Ankete katılanların alkol tüketme oranı kovid öncesi yüzde 15,3 iken kovid sonrası bu oran yüzde 10,1’e düşmüştür. Ankete katılanların sigara kullanma oranı kovid öncesi yüzde 29,7 iken kovid sonrası bu oran yüzde 26,1’e düşmüştür.” denildi.