Pandemi yerini bırakıyor: Koronavirüste 'endemi' dönemi nedir

Koronavirüs ile hayatımıza giren "pandemi" kavramı, yerini "endemi" terimine bırakıyor. Peki endemi ne demek? Koronavirüste endemi dönemi nedir, neler değişecek? İşte ayrıntılar...

Çin'den tüm dünyaya yayılarak "pandemi" haline gelen koronavirüs 2 yıldır maddi manevi zarar vermeye devam ediyor.

Pandemi terimi milyonların hafızasına salgın ile birlikte kazındı.

Yoğun bakımların doluluğu ve hayatını kaybedenlerin sayısı zirveye ulaştı, ülkeler tedbirleri peş peşe aldı, hayat resmen durdu.

Uzun çalışmaların sonucunda koronavirüs aşısı ile hastalığın hızı kontrol altına alındı.

Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim olarak tanımlanan pandemi, koronavirüs sürecinde gerilemeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, "Kovid-19'da ağır pandemi, salgın dönemi bitti, Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek. Yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz." dedi.

Peki endemi ne demek? Koronavirüste endemi neler getirecek? İşte detaylar...

Pandemiden endemiye

Dünyadaki hızlı yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "pandemi" ilan etmesiyle gündeme gelen "pandemi" tanımı, hastalıkla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla yerini "endemi" ifadesine bıraktı.

"Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu" olarak açıklanan "endemi"nin pandemiden en önemli farkını, hastalığın soğuk algınlığı gibi yerleşik, belli dönemlerde çoğalabilen bir yapıya dönüşmesi, öldürücülüğünün azalarak daha zararsız bir hale gelmesi oluşturuyor.

Koronavirüste endemi dönemi

Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Türkiye genelinde de benzer durumun yaşandığını belirterek, "Türkiye genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye müracaatlar, yoğun bakımda yatan hasta sayısı oldukça azaldı." dedi.

Bu olumlu seyirde en büyük etkenin aşılama olduğunun altını çizen Yılmaz, hastalığı çok sayıda kişinin geçirmesinin sağladığı doğal bağışıklığın da önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

AA'nın haberine göre, Aydın Yılmaz, "Kovid-19'da ağır salgın, pandemi dönemi bitti. Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek inşallah. Umuyorum bu yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.