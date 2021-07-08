Pandemik yorgunluk hafızayı etkiliyor

Hafif hafıza kaybı vakalarının arttığı pandemi döneminde birçok kişinin aklına ilk olarak Alzheimer riski geliyor. Ancak hafıza sorunları büyük ölçüde önlenebiliyor.

Son zamanlarda sık sık yaşanan hafif hafıza kayıpları, odaklanamama veya dikkat dağınıklığının arkasında stres, uykusuzluk ve depresyon ile karakterize bir ruh hali olan pandemik yorgunluk var ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, pandemik yorgunluk dünya nüfusun yarısından fazlasını etkiliyor.

Bir sebep olmaksızın hafıza sorunları yaşayan insanların sayısı giderek çoğalıyor. Nesnelerin ve insanların adlarını hatırlamakta güçlük çekmek veya mutfağa gidip ne yapılacağını unutmak gibi küçük hafıza sorunları, günlük hayatı etkileyebiliyor. Bu dalgınlıkların çoğu, odaklanmadaki zorlukla ilişkilidir ve genellikle 45 ila 55 yaş arası olan kadınlarda daha yaygındır.

Bu tür hafıza sorunlarının nedenleri arasında anksiyete durumları, stresli durumlar, yoğun duygular, uykusuzluk, depresyon ve alkollü içecek tüketimi, sağlıksız beslenme ve bazı ilaçların yan etkileri bulunur.

TEK BAŞINA ALZHEİMER'I GÖSTERMEZ

Bu tür küçük hafıza sorunlarının Alzheimer hastalığının başlangıcı olduğunu düşünen birçok kişi var ancak her zaman böyle değildir. Alzheimer hastalığı, uzmanların değerlendirmesini gerektirmesine rağmen, yalnızca hafıza kaybıyla değil, başka bir bilişsel eksiklik sınıfıyla ilişkilidir.

Stres, kaygı ve yoğun duygular nedeniyle vücut bir savunma mekanizması olarak kortizol hormonunun üretimini artırır. Kriz çözüldüğünde, olağan olan şey, kortizol seviyelerinin düşmesi ve vücudun iyileşmesidir. Ancak bu uyarılar çok uzun sürerse gerilim devam eder ve savunma mekanizması bozulmaya başlar.

Bu, aşağıdaki gibi sonuçlara neden olur:

- Anksiyete

- Depresyon

- Şiddetli baş ağrıları

- Uyku güçlükleri

- Hafıza kaybı

Bu, beyin hücrelerinin ölümüne ve yeni nöronların üretilmesinin zorlaşmasına neden olur, bu da bilişsel düşünmede, özellikle de yeni bilgilerin korunmasında sorunlara neden olur.

Tüm bunlar, anıların düzenlenip depolandığı uyku eksikliği ve ayrıca depresyonla bağlantılı, konsantrasyon ve dikkati etkileyen düşük serotonin seviyeleri ile daha da kötüleşir.

Depresyonun neden olduğu hafıza kaybının bunamanın neden olduğu ile benzer olduğu, ancak buna üzüntü, iştahsızlık ve dinlenme bozuklukları gibi diğer semptomların eklendiği unutulmamalıdır.

Bir de diyet, alkolden kaynaklanan hafıza sorunları vardır. B grubu vitaminlerin eksikliği ile ilgilidir. Yüksek alkol tüketimi durumunda B1 vitamini, sağlıksız beslenme durumunda B6, B9 ve B12 vitaminleri eksikliğinden dolayı ortaya çıkar.

PANDEMİDE HAFIZA SORUNLARINA KARŞI 9 İPUCU

Beyin bir kasa benzer ve onu kullandıkça güçlenir. Bu nedenle, gerekli besinleri almanız ve sosyal ve bilişsel becerilerinizi uygulamaya devam etmeniz önemlidir.

Zindeliğinizi bir öncelik haline getirin

Şimdi, her zamankinden daha fazla, bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz:

- Fiziksel aktivitenizi geliştirin,

- Sağlıklı bir diyetin tadını çıkarın,

- Her gece 7 ila 9 saat arası uyuyun,

- D vitamininden yararlanın, bu vitaminin en önemli kaynaklarından biri olan güneşi almak için mümkünse günlük yürüyüş yapın.

Duygularınıza dikkat edin

Aylar sonra üzgün veya stresli hissetmek normaldir. Dikkatinizi şimdiye, buraya odaklayın. Yaşadığınız anın tadını çıkarın ve buna değer verin ve büyük endişe yaratan geleceği tahmin etmekten kaçının.

Olumlu düşünün

Kontrol ettiğiniz şeylere odaklanın. Düşüncelerimiz duygular üretebilir ve buna göre hareket etmemizi sağlayabilir. Sizi incitenleri tespit edin ve onları daha faydalı olan ve size olumlu duygular veren başka düşüncelerle değiştirin.

Enerjinizi harekete geçirin

Stresi azaltan eğlenceli aktiviteler yapın. Çocuklarınızla oynayın, okuyun, yeni bir hobi bulun, gülün veya yürüyüşe çıkın. İlgisizliğe kapılmayın.

Sosyal teması sürdürün

İlişkilerinize dikkat edin, kendinizi soyutlamayın. Sevdiğiniz insanlardan destek alın ve çevrimiçi olsa bile arkadaşlarınızla zaman geçirin.

Can sıkıcı haberleri sınırlayın

Sizi yoran veya canınızı sıkan haber ve içerkleri sınırlayın. Çok fazla bilgi, olumsuz duygularınızı aşırı yükleyebilir ve enerjinizi tüketebilir.

Bilişsel aktivite yapın

Her gün minnettar olduğunuz, sizi iyi, sakin ve rahat hissettiren 3 şeyi düşünün. Sağlıklı bir sosyal hayatın tadını çıkarın. Okumak ve dil öğrenmek gibi hafızayı güçlendirmeye yardımcı olan herhangi bir bilişsel aktiviteyi uygulayın

Yardım isteyin

Rahatsızlık belirtileriniz yoğun, engelleyici veya zaman içinde devam ediyorsa, güvendiğiniz bir doktora danışın.

Unutmayın...

Nerede olduğunuzu tanımlayın. Dikkatinizi her zaman yüksek tutun. Harekete geçin, size en çok yardımcı olacak stratejileri kullanın. Gerekirse yardım istemeyi unutmayın.