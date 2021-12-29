Panik atakları durdurmak için 3 etkili teknik

Kendiniz deneyimlemediyseniz, panik atak yaşamanın nasıl bir his olduğunu anlayamazsınız. Vücudu baskı altına alan ve strese sokan panik atak durumunda belirli tekniklerle rahatlayabilmek mümkün.

Panik ataklar, açık bir sebep olmadan ve farklı durumlarda ortaya çıkabilir ve pantik atak yaşanması ve yaşamın bir döneminde bir tür strese maruz kalınması yaygın bir durumdur.

İlk ataktan sonra insanlar, genellikle sağlıklı olduklarını ancak panik atak yaşadıklarını belirlemek için tıbbi testlerden geçerr. Ataklar genellikle çok benzer bir şekilde, ancak tamamen farklı durumlarda tekrarlanır.

Uzmanlar, panik atağı sadece birkaç dakika içinde zirveye ulaşan yoğun duyguların hücumu olarak tanımlar.

Bacaklarınızda ve kollarınızda seyirmeler veya hızlı kalp atışı, terleme, titreme, göğüs ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi veya karıncalanma yaşayabilirsiniz. Belirtiler sadece bedensel değil, aynı zamanda gerçeklikten de ayrıldığınız hissi yaşanılabilir.

Kulağa korkutucu gelen bütün bunlar, en az bir kez panik atak geçirmiş herkes tarafından yaşanmıştır.

PANİK ATAKLARI DURDURABİLMEK İÇİN 3 YÖNTEM

Çoğu panik atak 20 dakikada bitse de yaşanması oldukça zordur. İşte bir panik atağı önlemek için kullanabileceğiniz 3 farklı yöntem.

Diyaframdan Nefes Alın

Panik atak sizi psikolojik stres altına sokar çünkü beyin o anda korunmaya ihtiyacı olduğuna inanır. Beyne tehlikede olduğuna dair sinyaller nefes alma şekliyle süreci daha da zorlaşır. Önerilen şekilde nefes alırsanız, beyne güvende ve rahat olduğunuza dair bir sinyal gönderebilirsiniz. Bu sinyaller beyni sakinleştirecek ve vücut, beklemede olmak zorunda olmadığını bilerek rahatlayacaktır.

Rahat hissetmeye çalışın ve nefesinizi kontrol edin. Bu kapsamda nefes alırken diyaframınızı devreye sokan papworth yöntemini kullanabilirsiniz. Bir elinizi göğsünüzün üst kısmına, diğer elinizi karnınıza koyun. Burnunuzdan derin nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissetin. Nefes alırken karnınızdaki el yükselmeli, göğsünüzdeki el sabit kalmalıdır. Nefes aldığınızdan en az 2 kat daha uzun süre ağzınızdan nefes verin ve bunu birkaç kez tekrarlayın.

Düşüncelerinizi Değiştirmeye Çalışın

Kişi panik atak geçirdiğinde, beyin bir şeyden korktuğunu hisseder. Düşüncelerinizin bu şekilde dolaşmasına izin vermek yerine olumsuz diziyi bozabilir ve kendinize tam tersini söyleyebilirsiniz. Her şey düşüncenin organizasyonunda yatar. Eğer korkuyorsanız, geçeceğini ve ölüm tehlikesi altında olmadığınızı kendinize tekrar edin.

Tetikleyicilerin Farkında Olun

Panik atak yaşayan kişi bunu çok yoğun yaşar ve böyle bir deneyimden korkmaya başlayabilir. Böylece panik atak korkusuyla yaşar ve tekrarladığında gelecekteki her atak korkusu daha da güçlenir ve nasıl güçleneceğini bilir.

Panik ataktan yaşayan insanlar genellikle panik ataklarla ilişkilendirilen yerlerden, insanlardan ve etkinliklerden kaçınırlar. Örneğin araba sürmek panik atağınızı tetikliyorsa, otobüse binmeniz mümkündür. Ancak bu tam olarak yanlış olan davranıştır çünkü yeni bir atak olursa beynin özgüven kazanması için sorunla yüzleşmesi gerekir. Tehdit etmeyi bırakana kadar durumlarla ilgilenin.

Uzmanlar, bilişsel-davranışçı terapiyi, bir kişinin yoğun rahatsızlığa ve korkuya neden olan durumlara girmeye hazır olana kadar iyi bir çözüm olarak önermektedir. Bu tür kademeli maruz kalma, panik atakların üstesinden gelinebileceğini anlamanıza ve anksiyetenin herkesin ara sıra yaşadığı bir durum olduğunu kabul etmenize yardımcı olacaktır.

PANİK ATAK NASIL ANLAŞILIR?

Panik atak, dayanılmaz fiziksel ve zihinsel belirtilere neden olan ani bir korku ve endişe saldırısıdır. Bu tür ataklardaki korku derecesi gerçekçi değildir ve çoğu zaman panik atağa neden olan olay veya koşullarla orantılı değildir.

Herkes bir panik atak geçirebilir, ancak sık ve kalıcı ataklar dikkatli tıbbi yardım ve tedavi gerektiren panik veya anksiyete bozukluğunun bir işareti olabilir. Tabii ki, bir deneyim olarak ne kadar travmatik olursa olsun, tek bir panik atak vakası bu durumun teşhis edilmesi için yeterli değildir. Anksiyete atakları veya panik atak sorunu olan insanlar, bu durumu çok daha sık yaşar.

Panik Atak Belirtileri

Panik atağın fiziksel belirtileri genel olarak şunlardır:

- Hızlanan solunum

- Nefes darlığı veya hiperventilasyon (sık nefes alıp verme)

- Aşırı terleme

- Titreme

- Mide bulantısı

- Kramplar

- Baş dönmesi, bilinçsiz hissetme

- Kaslarda uyuşma veya karıncalanma

- Korku veya sıcaklık hissi, sıcak basması

- Göğüste, boğazda sıkışma

- Artan kalp atış hızı

- Kontrol kaybı

- Tehlike hissi

- Kaygıya neden olan bir durumdan kaçmak veya kaçınmak için güçlü bir istek.

Genellikle kalp krizi veya solunum bozukluğu belirtilerini andıran bu semptomlara ölüm korkusu da eşlik edebilir. Semptomların başlangıcı anidir ve sakin veya endişeli bir durumdan gelişebilir. Bazı insanlar, yaygın belirtilerden daha azını içeren sınırlı semptomlarla panik atak yaşar.

Panik ataklar yaklaşık 5 ila 20 dakika sürer ve genellikle 10 dakika içinde zirve yapar. Panik atak birkaç saat içinde birkaç kez, bazı kişilerde ise her gün veya haftada bir kez ortaya çıkabilir. Sık sık panik atak geçirenler, çoğu zaman atağı tetikleyen durumları tanır ve o anlara hazırlıklı olmayı öğrenir.

Panik atak kalp krizi gibi görünebilir mi?

Kalp krizi veya panik atak ile kişi göğüs ağrısı, nefes almada zorluk ve terleme gibi belirtiler yaşayabilir. Bununla birlikte, panik atak sırasında göğüs ağrısı keskin ve bıçaklayıcı bir his gibi olabilirken, kalp krizini kişi göğüste sıkışma veya baskı şeklinde hisseder.

Panik atak belirtileri bir süre sonra ortadan kalkar, ancak kalp krizinde belirtiler kötüleşerek devam eder. Esasen, kalp krizinin vücut için daha kalıcı ve çok daha kötü sonuçları vardır, panik atak kalp krizi gibi görünse de o kadar yıkıcı değildir. Her durumda, önce bir kardiyolog ile sağlık durumunuzu kontrol etmek ve ancak o zaman eğer bir kalp sorunu değilse, bir ruh sağlığı uzmanından yardım istemek en akıllıca olacaktır.