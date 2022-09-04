Pankreas kanseri nasıl teşhis edilir? İşte pankreas kanserini gösteren 10 belirti...

Sessiz hastalık olan ve belirti vermeden son evreye kadar ilerleyebilen pankreas kanserinde belirtilere dikkat etmek ve erken teşhis alabilmek hayati önem taşıyor...

Pankreas, mide ile omurga arasında karın derinliklerinde bulunan büyük bir bezdir. Pankreas baş, gövde ve kuyruktan oluşur. Baş, bağırsak halkaları ile çevrili en hacimli kısımdır ve boyun adı verilen ve doğrudan organın diğer kısmına bağlanan küçük bir daralmaya sahiptir. Gövde uzun bir şekle sahiptir. Kuyruk adı verilen kısım, dalakla temas halinde olan ince bir kısımdır.

Pankreas proteinlerin, yağların ve şekerlerin sindirimi için gerekli enzimleri üretir ve ayrıca kana insülin ve glukagon dahil olmak üzere hormonlar salgılar. Bunlar kandaki şeker seviyelerinin düzenlenmesi için gereklidir.

Pankreas kanseri ne kadar yaygındır?

Pankreas kanseri, her yıl çok sayıda insanı etkileyen çok agresif bir kanser türüdür. 2020'de dünya çapında yaklaşık 500 bin yeni vaka teşhis edilmiş ve yaklaşık 466 bin ölüm kaydedilmiştir.

Pankreas kanserinin görülme oranının ilerleyen yıllarda önemli ölçüde artması ve kanser ölümlerinin ikinci önde gelen nedeni olması beklenmektedir.

Görülme oranının artmasının ilk nedeni insanların geçmişe göre daha uzun ömürlü olmasıdır. Pankreas kanseri ileri yaştaki insanları daha sık etkiler. İkinci neden ise yaşam tarzıdır.

Teşhis araçları son yıllarda gelişmesine rağmen, pankreasın duktal adenokarsinomunun (PDAC) ölüm oranı hala çok yüksektir. Bu kanser türü esas olarak belirti vermeyen bir hastalıktır ve çok ileri bir aşamada olduğu zaman teşhis edilir. Bu nedenle cerrahi olarak çıkarılması mümkün olmaz.

Pankreas kanserinin son evreye ilerlemesi ne kadar sürer?

Pankreas kanseri çok yavaş ilerler, tam gelişme 10 ila 20 yıl sürebilir. Belirtilerin henüz görülmediği başlangıç ​​aşamasında, pankreasta kanser öncesi preinvaziv lezyonlar birikir.

Tanımlanan üç tip pre-invaziv lezyon vardır:

Pankreatik intraepitelyal neoplastik lezyonlar (PanIN)

Bu lezyonlar en sık görülenlerdir ve kendilerini oluşturan hücrelerin şeklindeki değişikliklere göre üç aşamada sınıflandırılır. Erken aşamalarda (PanIN-1A, PanIN-1B) kanal hücreleri gerilmeye ve müsin üretmeye başlar. Hastalık ilerledikçe, epitel tamamen yenilenene kadar çekirdeklerdeki anomaliler ve düzensizlik (PanIN-2, PanIN-3) artar. Bu lezyonların gelişimi, progresif genetik mutasyon birikimi ve tümörü çevreleyen ortamın değişikliklerine paralel olarak ortaya çıkan invaziv karsinom oluşumuna yol açar.

İntraduktal müsinöz papiller lezyonlar (IPMN)

Bu lezyonlar, müsin kümeleri içeren kalın bir sıvı üreten kistler şeklinde kanalların içinde büyür.

Müsinöz kistadenomlar (MCN'ler)

Bu lezyonlar çoğunlukla müsin içeren tek kistlerden oluşur.

Pankreas kanseri kalıtsal bir hastalık mıdır?

Pankreas kanserlerinin sadece yüzde 5 ila 10'unun kalıtsal risk faktörlerine bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Ancak hastalığın başlangıcı genetik değişikliklerle yakından ilişkilidir. Her aşamanın kendi moleküler imzası vardır, yani hastalık ilerledikçe artan mutasyonlar görülğr.

Genetik olarak geçen ve pankreas kanseri geliştirme riskini büyük ölçüde artıran bazı nadir hastalıklar da vardır:

- Peutz-Jeghers sendromu, STK11 / LKB geninde bir mutasyon ile karakterize gastrointestinal sistemin bir polipozisi,

- CDKN2 geninde mutasyonlar bulunan atipik ailesel çoklu melanom-nevus sendromu,

- DNA onarımı için önemli olan genlerin mutasyonlarına sahip Lynch sendromu,

- BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki, esas olarak yumurtalık ve meme kanseri ile ilişkili mutasyonlar.

Pankreas kanserinin nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?

Pankreas kanserinin gelişimine katkıda bulunabilecek birkaç risk faktörü vardır ve bunlardan bazıları kişinin yaşam tarzını değiştirerek ortadan kaldırılabilir.

İleri yaş

Tanı konulan hastaların 30 yaşından küçük olması çok nadirdir. Risk altındaki kişilerin yaklaşık yüzde 90'ı 55 yaşın üzerindedir.

Sigara

Kanser gelişme riskinde 2,5 kat artışa neden olan en önemli değiştirilebilir risk faktörü sigaradır.

Obezite veya fazla kilo

Vücut Kitle İndeksi'nin her 5 birimi için risk yüzde 10 artar.

Tip 2 diyabet

Genellikle yanlış beslenme, obezite veya fazla kilo nedeniyle ortaya çıkan tip 2 diyabet de pankreas kanseri için bir risk faktörüdür.

Kronik pankreatit

Pankreasın kronik iltihaplanma durumu, fibroz gelişimine ve pankreas hasarına yol açar. Bu durum pankreas kanserine yakalanma riskini 13 kat artırır.

Hastalığın nedenini bilmeden, önleme oldukça zordur. Bu nedenle, hiç şüphesiz, sigara ve alkol kullanımından kaçınmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı izlemek tavsiye edilir. Meyve ve sebzelerden zengin bir diyetle beslenmeye özen gösterin ve fiziksel aktivite yapın.

Pankreas kanserinin belirtileri nelerdir?

Ne yazık ki, pankreas kanseri olan çoğu insan kanserin erken evrelerinde hiçbir belirti göstermez. Belirtiler mevcut olsa bile, çok belirsizdirler ve onları tanımlamak ve pankreas kanserine bağlamak çok zordur.

Belirtiler genellikle tümör ilerlediğinde, diğer organlara yayıldığında veya safra kanallarını tıkadığında gözlemlenebilir hale gelir.

En sık görülen belirtiler şunlardır:

- Kilo kaybı,

- İştah kaybı,

- Sarılık (cildin ve diğer vücut dokularının sararması),

- Karın veya sırt ağrısı,

- Mide bulantısı ve kusma,

- Güçlü zayıflık.

Daha nadiren safra yollarının iltihabı (kolanjit), pankreatit, venöz tromboz ve vakaların yüzde 13 ila 20'sinde diyabet oluşabilir.

Pankreas kanseri nasıl teşhis edilir?

Organın erişilemeyen konumu nedeniyle pankreas kanserini teşhis etmek zordur.

Kandaki spesifik molekülleri ölçerek yapılabilen etkili bir teşhis, hastanın hayatta kalması üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Pankreas kanseri varlığının en erken gelişim aşamalarından itibaren sinyal verebilen dolaşımdaki biyobelirteçler kullanılmalıdır. CA19.9, pankreas kanserinin varlığını saptamak için şu anda kullanılan biyobelirteçtir. CA19.9 seviyelerindeki zaman içindeki değişim ilaç tedavilerine yanıtı izlemek için de kullanılır.

CA19.9 ile birlikte kullanılmak üzere hem tümör hem de tümör çevresinden türetilen diğer belirteçlerin keşfi ve kombine kullanımı için çalışmalar devam etmektedir.

Pankreas kanserini teşhis etmek için tamamlayıcı görüntü analiz teknikleri de kullanılır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR), organdaki değişikliklerin analizi yoluyla tümörün erken bir aşamada tanımlanmasına olanak tanır. Ayrıca MR, safra yollarının ayrıntılı değerlendirmesini sağlar ve karaciğer lezyonlarının belirlenmesini sağlar.

Endoskopik ultrason (EUS), lenf düğümlerini tanımlamak ve tümör ile komşu damarlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için ek bir araç olarak kullanılır. Bu teknik çok hassastır ve çapı 2 cm'den küçük olan lezyonları tespit edebilir. İnce bir iğnenin kullanılmasıyla dokulardan örnek alınır.

Pankreas için en iyi 10 yiyecek

Pankreas sağlığına özellikle iyi gelen bazı besinler vardır:

1. Tam tahıllar

Tam tahıllar ve rafine edilmemiş unlarla yapılan ürünler, metabolizma için faydalı mineraller ve vitaminler sağlar ve pankreas için kötü olan kan şekeri dalgalanmalarının sınırlanmasını ve insülin dengesizliklerinin önlenmesini, aşırı kilo ve iltihaplanmanın azaltılmasını sağlar.

2. Yaban mersini

Yaban mersini antioksidanlar, özellikle hücre hasarını önlemek için önemli olan antosiyaninler ve resveratrol gibi maddeler açısından en zengin besinler arasındadır. Antosiyaninler pankreas ve karaciğer lezyonlarını iyileştirmek ve pankreastaki Beta hücrelerini korumak için faydalıdır.

3. Kırmızı üzüm

Kırmızı üzüm, tümör ve iltihap önleyici etkiye sahip bir molekül olan resveratrol için iyi bir kaynaktır. Çalışmalar, resveratrolün pankreasta oksidatif etkilere neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek şiddetli akut pankreatit üzerinde terapötik bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

4. Yoğurt

Yoğurt, pankreas için önemli faydaları olan, bağışıklık sistemini ve sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olan faydalı bakteriler olan probiyotikler için iyi bir kaynaktır.

5. Su

Pankreas iltihabı dehidrasyona neden olabilir ve bu nedenle her gün bol su içmek önemlidir.

6. Kereviz

Apigenin, kereviz de dahil olmak üzere çeşitli bitkilerde bulunan bir bileşiktir ve kanser önleyici etkileriyle bilinmektedir. Araştırmalar, kerevizde kayda değer miktarlarda bulunan apigenin maddesinin özellikle yumurtalık ve pankreas kanseri ile mücadelede çok etkili olduğunu göstermiştir. Apigenin, kanserin başlangıcında anahtar bir enzimi etkisiz hale getirerek pankreas kanseri hücrelerinin ölmesini sağlar.

7. Enginar

Enginar pankreas kanserine karşı yardımcı olabilir. Bu bitkilerin antitümör özellikleri, içerdiği apigenin ve lutein adlı antioksidanlardan gelir. Bu antioksidanlar vücuttaki toksinleri yok etme özelliğine sahiptir.

8. Tarçın

Tarçın, kan şekeri seviyelerinin düşürülmesini ve dolaşımdaki yağların, trigliseritlerin ve kötü kolesterolün seviyelerinin iyileştirilmesini kolaylaştırır. Bu şekilde pankreasın çalışması rahatlar.

9. Bitkisel proteinler

Baklagiller ve soya, düşük doymuş yağ içeriğine sahip mükemmel protein kaynaklarıdır. Protein diyette önemlidir, aşırı doymuş yağ ise pankreasla ilgili sorunları şiddetlendirebilir, sindirim için gereken daha fazla enzim üretmeye zorlayabilir ve var olan pankreas hastalıklarını daha da kötüleştirebilir.

10. Lahana

Lahana brokoli, karnabahar veya kara lahana tüketmek, pankreasın gelişen tümörlerden korunmasında fayda sağlar. Haftada en az iki kez tüketilmesi önerilir. Ancak iyot eksikliğine bağlı hipotiroidizm durumunda, iyot ihtiyacını büyük ölçüde artırdıkları için bu sebzelerin fazla tüketimi önerilmez.