Pankreas kanserinin farklı hastalıklarla ortak belirtileri olsa da, endişeleri ortadan kaldırmak ve doğru bir erken tanı elde etmek için dikkate alınacak 4 belirtiyi listeledik.

Pankreas, mide ile omurilik arasında bulunan armut biçimli bir bezdir. Sağlık için önemli bir rol oynar, yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olur ve kan şekeri seviyelerini düzenleyen hormonları üretmekten sorumlu olarak vücudun metabolizmasına katılır.

Vücudun diğer organları gibi, pankreasta bulunan hücreler de kötü huylu hale gelebilir ve sonuç olarak kansere dönüşebilir. Verilere göre, pankreas kanseri erkeklerde yaygındır, ancak kadınlarda da özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

Her ne kadar henüz pankreas kanserinin kesin nedeni bulunmasa da uzmanlar alkol tüketimi, sigara, genetik ve kötü yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonunun hastalığa neden olabileceğine inanıyor. Ancak, bunu doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ

Pankreas kanserini tedavi etmenin biraz daha zor olmasının nedenlerinden biri, erken evrelerinde güçlü semptomlar göstermemesi veya diğer daha yaygın hastalıklarla karıştırılan belirtilerle ortaya çıkmasıdır.

Uzmanlara göre, semptomların büyük bir kısmı, tümörün sindirim, karaciğer ve işlevine bağlı diğer sistemleri rahatsız edebilecek önemli bir boyuta ulaştığında ortaya çıkıyor. Pek çok durumda, "sessiz katil" olarak sınıflandırılıyor, çünkü ancak son aşamasında görünür belirtiler veriyor.

İyi haber şu ki, bugün araştırmacılar, ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nden alınan verilere göre, zamanında hareket etmeye yardımcı olabilecek bazı erken işaretler bulabildiler.

Herhangi bir şüpheniz varsa, doktorunuza danışın.

İşte pankreas kanserinin 4 erken belirtisi:

1. Sindirim Sorunları

Bu, pankreas kanserine neden olabilecek tüm faktörler nedeniyle, pankreas kanserinin bir sonucu olarak düşünülmesi en zor semptomlardan biridir.

Ancak protein, yağ ve karbonhidrat içeren ağır gıdaların sindirilmesinden sorumlu olan sindirim enzimlerinin dolaşımını engelleyen bir tıkanıklık nedeniyle hastalar arasında oldukça yaygın olduğu için belirtmekte fayda var.

Gaz, ağrı. iltihaplanma ve kabızlık sorunları pankreas kanserinde sık sık görülür.

2. Sarı Cilt

Cildin sararması genellikle kandaki artan bilirubin seviyelerinin sonucudur. Tümör pankreas başında yer almaktadır ve bu pigmentin düzenlenmesinden sorumlu olan mekanizmayı etkiler. Hastalar genellikle sarı cildin yanında sık sık el ve ayaklarda kaşıntı yaşar.

3. Ani Kilo Kaybı

Kim hızlıca kilo vermek istemez ki? Hiçbir çaba sarf etmeden bir anda birkaç beden kaybetmek mucize gibi görünüyor. Gerçek şu ki, bu "mucizenin" arkasında kanser veya diğer kronik hastalıkların ana belirtilerinden biri gizlidir.

4. Dışkı Değişiklikleri

Tümörün sindirim enzimlerinin etkisine müdahale etmesi nedeniyle, dışkıda bir dizi değişiklik olması çok yaygındır. Örneğin, sindirim daha zor olduğu için atığın atılması daha zordur. Ayrıca vücutta geçirdikleri süre boyunca fermente olma eğilimindedirler ve normalden daha kötü bir kokuya sahiptirler.

Bazı uzmanlar, bu tür ayrıntıları veya kanama gibi diğer belirtileri gözlemleyerek erken teşhis şansının arttığına inanmaktadır. Bu semptomların tekrarlaması, uygun bir tıbbi muayene için uzmana danışmak için fazlasıyla yeterli bir nedendir.

Ancak varlığı, hastanın kanser olduğu anlamına gelmez, bu nedenle herhangi bir sonuca varmadan önce bir doktorla konuşmak çok önemlidir.

PANKREASI SAĞLIKLI TUTMAK İÇİN İPUÇLARI

Pankreas vücut için kesinlikle çok önemlidir. Bu nedenle ona iyi bakmanız, arındırmanız ve canlandırmanız gerekir. Pankreası korumak için bazı ipuçları:

Sağlığınıza zarar veren yiyeceklerden, genel olarak işlenmiş gıdalardan uzak durun. Bol emyve ve sebze tüketmeye çalışın. Sağlıklı yağlar tüketin ve yeterli su için. Beyaz ekmek gibi rafine tahıllardan uzak durun ve tam tahıl tüketmeye odaklanın. Ayrıca meyve suları yerine meyveleri bütün olarak tüketmeye çalışın.

Zencefil, enginar, at kuyruğu otu, ve aloe vera gibi besinlerin pankreası temizlediği bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Bu tür besinleri, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketin.

Fiziksel aktiviteler, vücutta kan ve oksijenin iyi dolaşımını sağlamanın yanı sıra pankreas ve diğer önemli organların işlevlerini canlandırmaya yardımcı olur. Bu nedenle bisiklet, koşu, yüzme veya yürüyüş gibi aerobik sporları yapmanızda fayda var. Hareketsiz yaşam tarzından kesinlikle uzak durun.

Kötü beslenme, egzersiz eksikliği, stres ve hareketsiz yaşam tarzının genel olarak sağlığınızın ve özel olarak pankreasınızın yakın düşmanları olduğunu unutmayın. Daha stressiz ve sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışın.