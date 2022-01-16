Pankreas kanserinin nedenleri ve 6 belirtisi

Pankreas kanseri oldukça nadirdir, ancak çok sayıda tedavi seçeneğine rağmen hastalar arasında yüksek bir ölüm oranı vardır. Bu nedenle belirtileri önceden fark edebilmek son derece önem taşıyor.

Erken evre pankreas kanserini tanımak zordur ve birçok belirtisi diğer sağlık nedenlerinden de kaynaklanabilir. Nadir görülmesine rağmen pankreas kanseri, kanser ölümlerinin önde gelen nedenleri arasındadır.

Bunun nedeni, pankreas kanserinin çok agresif olması ve vücuttaki diğer organlara yayılma veya metastaz yapma olasılığının daha yüksek olmasıdır.

Pankreas midenin arkasında yer alan, besinlerin sindirilmesine ve enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olan, sindirim işlevinin yanı sıra insülin ve glukagon hormonlarını ve duodenumda mide asidini nötralize eden çok miktarda salgı salgılayan bir bezdir.

Pankreas kanserinin iki ana nedeni vardır ve bunlar obezite ve diyabettir.

PANKREAS KANSERİNDE 6 UYARI İŞARETİ

Pankreas kanserlerinin sadece yüzde 10'unun genetik yatkınlıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Pankreas kanserini erken teşhis etmek zordur ve semptomların çoğuna başka sebepler neden olabilir. Ayrıca, kanser diğer organlara yayılana kadar genellikle hiçbir belirti ortaya çıkmaz. Ancak aşağıda sıralanan belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa bir uzmana başvurmak akıllıca olacaktır.

Bir Neden Olmaksızın Ani Diyabet Başlangıcı

Risk altında olmayan (aile öyküsü olmayan, sağlıklı beslenen, ideal kiloda olan) veya diyabeti olup da iyi kontrol eden ve aniden kontrol sorunu yaşayan kişilerde diyabet ortaya çıktığında şüphelenmeleri gerekir. Pankreas iyi çalışmıyor olabilir.

Karın Ağrısı

Pankreas, bir dizi kan damarı ve sinire yakındır ve kanser sinir tahrişine ve ağrısına neden olabilir. Ağrının en sık karın bölgesini etkiler. Ağrı, üst karın bölgesinin derinliklerinde oluşur, sıklıkla yanlara ve sırta yayılır. Bunlar hafiften çok şiddetliye kadar değişebilen ve güçlü ağrı kesiciler gerektiren ağrılardır. Ağrıya genellikle bulantı, kusma ve ateş eşlik eder. İltihaplanmanın şiddeti, dolaşım şokundan akciğer hasarına, akciğer yetmezliğine ve kanamaya kadar bir dizi başka komplikasyonu ortaya çıkarabilir. Bunlar ciddi vakalardır ve bu tür hastalar hemen hastaneye kaldırılır.

Kaynağı Açıklanamayan Kan Pıhtılarının Oluşumu

Pankreas kanseri olan hastalar özellikle kan pıhtılarına eğilimlidir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte kanser hücrelerinin kan pıhtılarını önlemek için vücut tarafından kullanılan proteinleri azalttığına inanılmaktadır. Yakın zamanda ameliyat, travma (araba kazası gibi), hastaneye yatış gibi kan pıhtısı oluşması için bir nedeni olmayan kişiler, kan pıhtılaşmasının nedenini bulmak ve hatta pankreas kanseri muayenesi yaptırmak için mutlaka bir uzmana danışmalıdır.

İshal ve Yüzen Dışkı

Pankreas sadece insülin üretmekle kalmaz, aynı zamanda yağın parçalanmasına yardımcı olan pankreas enzimlerini de üretir. Bir tümörün neden olabileceği pankreas enzimlerinin üretiminde bir tıkanıklık varsa, yağ sindirilmez. Dışkılar yağlıdır, klozet içinde yüzer ve son derece hoş olmayan bir kokuya sahiptir ve her yemekten sonra çok sık olabilir.

Sarılık

Tümör safra kanallarının safrayı düzgün bir şekilde serbest bırakmasını engelliyorsa, vücutta yüksek bilirubin seviyeleri geliştirebilir, bu da basitçe cildin sararması anlamına gelir.Vücudun her yerinde kaşıntı ortaya çıkar, dışkı rengi daha açık hale gelir ve idrar koyulaşır.

Beklenmedik Kilo Kaybı

Çok az yemek yedikten sonra iştahsızlık ve midede dolgunluk hissi de pankreas kanseri belirtisi olabilir. Tokluk hissi başka hastalıklarda da belirti olarak ortaya çıkar.

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Pankreas kanseri tespit edildiğinde, genellikle çok az şey yapılabilir. Nadiren de olsa kanserin safra yolunun geçtiği pankreas başında geliştiği, bu durumda tümörün o safra kanalına bastığı ve tıkadığı ve kişinin aşırı sarılık geliştirdiği durumda erken teşhis şansı yüksektir. Bu tür hastalar, çok sarı oldukları için testler yaptırırlar ve tümör ameliyat edildiğinde, hayatta kalma şansı nispeten iyidir.

Pankreas hastalıklarından kaçınmak için yaşam tarzı değiştirilmelidir. Alkol ve sigara gibi risk faktörlerinden kaçınılmalıdır. Dengeli beslenme ve uygun vücut ağırlığının korunması önerilir. Modern çağın hastalıklarından biri de pankreas kanseri de dahil olmak üzere bir dizi hastalık riski ile ilişkili olan obezitedir.

Ailesinde kronik pankreatit hastası olanlar risk faktörlerine ekstra özen göstermeli ve düzenli kontrollere gitmelidir.