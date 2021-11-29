Para harcamadan limon ve tuz maskesi ile güzelliğinize güzellik katın

Para harcamadan limon ve tuz maskesi ile güzelliğinize güzellik katın

Her derde deva olan limon, cilt için oldukça faydalı. Taze bir cilde sahip olmak isteyen kadınlar ise limon ve tuz karışmanı kullanarak, güzelliklerini destekleyebilir.

Limon ve limon suyu hem her derde deva hem de cilde binbir fayda sağlıyor.

Limonun ve tuzun faydalarından yaralanarak, temiz bir cilde sahip olmak oldukça basit.

Gereksiz para harcamaktan ve cildinizi yormaktan kaçınarak, limon ve tuz mucizesiyle tanışın.

Limonu tuzla birleştirdiğiniz zaman hem parlak hem canlı hem de oldukça temiz bir cilde kavuşmanız hayal olmaktan çıkacak.

Ancak bu karışım her cilt tipine uygun olmayabilir. Bu nedenle küçük bir test yaparak, cildinize zarar verip vermediğini keşfedin.

Her gün yapmanıza gerek olmadan sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede yapılan limon-tuz maskesini, not almayı unutmayın.

PARLAK BİR CİLT İÇİN LİMON VE TUZ MASKESİ

Parlak ve temiz bir cilde sahip olmak için, limon ve tuzun mucizevi karışımını deneyin.

Bu maske sayesinde gözeneklerin sıkılaştığını ve ölü hücrelerden kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.

Limon ve tuz maskesini yapmak için şu aşamaları uygulayın;

Yüzünüzü su ile iyice yıkayın ve makyaj kalıntısı olmadığından emin olun. Ardından ortadan ikiye ayırdığınız bir yarım dilim limona tuz dökün ve cildinize tuzlu limonu hafif hafif masaj yaparak uygulayın.

Ortalama 5 dakika süren bu işlemden sonra yüzünüzü su ile durulayın. Bu maskeyi yaptıktan sonra yüzünüze herhangi bir ürün sürmeyin. Makyaj yaparak cildinizi yeniden yormayın. Bu uygulamayı haftada 1 ya da 2 kez yapabilirsiniz.