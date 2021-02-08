Parasetamol nedir? Parasetamol içeren ilaçlar ne işe yarar, yan etkileri nelerdir?

Ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisiyle bilinen parasetamol, aynı zamanda yan etkilere de sahiptir. Midede hızlı bir şekilde emilen parasetamol, etkisini çabucak gösterir. Peki parasetamol nedir?

Çok sayıda ilacın etken maddesi olarak kullanılan parasetamol, son günlerde yan etkileriyle gündemde yer alıyor.

Özellikle koronavirüs belirtilerinin önüne geçmesi nedeniyle tercih edilmemesi önerilen pasasetamol içeren ilaçlar, vatandaşların merak konusu oldu.

Peki parasetamol nedir, ne işe yarar? Parasetamol içeren ilaçların yan etkileri nelerdir?

PARASETAMOL NEDİR?

Uzman doktorlar tarafından reçete ile verilen Parasetamol içeren ilaçlar, gribal enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkan semptomların ortadan kaldırılması amacıyla kullanılır.

Etken maddesi parasetamol olan ilaçlar ateş düşürücü ve ağrı kesici özellikleri nedeniyle tercih edilirler, renksiz ve acı yapıdadırlar. Kokusuz, beyaz ve kristalize bir toz halinde olan Parasetamol maddesinin acı bir tadı bulunur ve suda sınırlı ölçüde çözünür.

Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde yani vücudun çiğneme, sindirim, emilim ve boşaltım işlemlerinin meydana geldiği ağızdan anüse kadar olan bölümü kapsayan sistemde hızla emilir.

Parasetamol içeren ilaçlar alındıktan sadece 30 ila 60 dakika sonra maksimum plazmalara ulaşarak, bütün dokulara büyük bir hızla dağılır. Parasetamol içeren ilaçların plazma proteinlerine bağlanması ise zayıftır.

PARASETAMOL İÇEREN İLAÇLAR NE İŞE YARAR?

Baş ağrısı, migren, âdet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara bağlı gelişen ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile vücutta oluşan birçok ağrıda faydalıdır.

Asetilsalisilik asite duyarlılığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

PARASETAMOL YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Kurdeşen, sdolunum zorluğu, yüzde şişme, dudaklarda şişme, dilde şişme veya kabarma, karaciğerde hasar oluşumu, kanama problemleri, deride pütürlük, makulopapüler döküntüler, ürtiker, methemoglobinemi gibi yan etkiler görülebilmektedir.

Ağrı kesici-ateş düşürücü etkisiyle bildiğimiz ve çok sayıda farklı ilacın içinde karşımıza çıkan parasetamol etken maddesinin empatiyi azalttığı iddia ediliyor.

Yapılan çalışmalara göre, parasetamol içerikli ilaç kullananlar karşısındakinin acılarını anlamakta güçlük çekebiliyor.