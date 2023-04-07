Parfümlere gerek kalmayacak! Kötü ter kokusuna meydan okuyan 5 inanılmaz besin Bazı yiyeceklerin vücutta kötü kokulara neden olduğunu ve bazı yiyeceklerin ise kötü kokuları önlediğini biliyor muydunuz? Parfüm ve deodorantlara boşuna para vermeyin. İşte kötü kokuları önleyen 5 mucizevi besin…

Özellikle yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle terlemek, vücutta kötü kokulara sebebiyet veriyor.

Çoğumuz sık sık duş alıyoruz ve ter kokularını kontrol altına almak için deodorant, parfüm gibi ürünleri kullanıyoruz.

“Yok artık” deseniz de vücuttaki kötü kokuların sebeplerinden bazıları yediğiniz besinlerden kaynaklı olabiliyor.

Vücudun kötü kokmasını sağlayan yiyeceklerin olduğu gibi, tertemiz ve güzel kokmayı sağlayacak besinler de var.

Güzel kokmak için kozmetik ürünleri yerine, doğal yöntemlerle mis gibi kokmanızı tercih ediyoruz.

Bunun için vücudunuzun güzel kokmasını sağlayacak 5 önemli besini sizler için derledik. İşte o mucizevi besinler…

Yeşilçay

Yeşil çay ağız kokusunu, vücut kokusunu ve ayakların kötü kokmasını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidan özellikler içerir.

Turunçgiller

Limon ve portakal gibi turunçgiller, vücudunuzda koku oluşturan bakterilerin büyümesini azaltabilecek toksin birikimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Çemen otu

Çemen otu tohumları ve yaprakları, vücudunuzdaki toksinleri yok edebilen koku önleyici özellikler içerir.

Kakule

Yemeğinize kakule eklemek sadece lezzetini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda doğal bir koku da katar.

Yapraklı sebzeler

Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kokuya neden olan bileşikleri nötralize eden yüksek seviyede klorofil içerir.