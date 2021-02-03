Parkinson hastalığının erken belirtileri

Zamanla kötüleşen hafif semptomlarla başlayan Parkinson hastalığının erken belirtilerinin farkında olmak, erken teşhis için oldukça büyük bir önem taşıyor.

Parkinson hastalığı, birçok insanı etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Esas olarak, tüm vücuttaki hücrelere beyinden sinyaller gönderen kimyasal bir haberci olan nörotransmiter dopamini üreten nöronları etkiler.

Parkinson dejeneratif bir hastalıktır, yani zamanla kötüleşen hafif semptomlarla başlar. Parkinson'un erken belirtileri genellikle çok fazla anlaşılmaz, ancak sonuçta hastalık hem fiziksel hem de bilişsel yetenekleri bozan zayıflatıcı semptomlara neden olabilir.

Parkinson'un nedeni bilinmemekle birlikte genetik, yaşam tarzı ve çevresel faktörler rol oynar. Risk yaşla birlikte artar, ancak hastalığı geliştiren kişilerin yüzde 2 ila 10'u 50 yaşından önce teşhis edilir.

PARKİNSON'UN ERKEN BELİRTİLERİ

Parkinson, herkesi aynı şekilde etkilemez. Belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve farklı oranlarda ilerleme olabilir. Parkinson'un ilk belirtileri anlaşılamayabilir veya solunum yolu enfeksiyonları gibi diğer durumlarla ilişkili olabilir, bu da Parkinson'dan mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını teşhis edebilmeyi zorlaştırabilir.

Düzenli olarak aşağıdaki belirtilerden birden fazlasına sahipse, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

Titreme

Dinlenirken elde veya parmaklarda ortaya çıkan hafif titreme, Parkinson'un en yaygın erken belirtilerinden biridir.

Koku kaybı

Bazı yiyeceklerin kokusunu artık eskisi kadar alamıyorsanuz, doktorunuza bildirin.

El yazısı değişiklikleri

Parkinson hastalığı olan kişilerde genellikle normalden daha küçük ve daha kalabalık hale gelen el yazıları görülür. Buna mikrografi denir. El yazısının yaşla birlikte değişmesi normaldir, ancak gözle görülür şekilde küçülürse sorun Parkinson olabilir.

Uyku problemleri

Herkes ara sıra huzursuz geceler yaşayabilir, ancak derin uyku sırasında ani hareketler yapmak gibi değişikliklerin farkında olun.

Ses değişiklikleri

Erken Parkinson hastalarının çok yumuşak konuştukları veya seslerinin kısık olduğu söylenebilir. Sesinizde soğuk algınlığı veya boğaz ağrısına bağlı olmayan bir değişiklik olduysa bunu doktorunuza söyleyin.

Yüz ifadesinde değişiklik

Farkında olmadan kızgın, ciddi veya üzgün görünmenize neden olan yüz ifadenizdeki değişiklik, Parkinson hastalığının erken bir göstergesi olabilir.

Baş dönmesi veya bayılma

Baş dönmesi veya baygınlık hissi, genellikle Parkinson ile ilişkili olan düşük tansiyondan kaynaklanabilir.

Hareket veya yürüme ile ilgili sorunlar

Belirtiler arasında kollarda veya bacaklarda sertlik, koordinasyon sorunları, yürürken kollarınızı sallama şeklinizdeki değişiklikler ve diğer hareket değişiklikleri yer alabilir. Çoğu zaman, sizden önce diğer insanlar önce bu değişiklikleri fark edeceklerdir.

Unutmayın, bu işaretlerden herhangi birine sahip olmanız mutlaka Parkinson olduğunuz anlamına gelmez. Geçici belirtiler genellikle endişelenecek bir şey değildir, ancak devam ederse doktorunuza başvurun.

PARKİNSON HASTALIĞININ TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Birinci basamak hekimi genellikle belirtilerini gözden geçirmek ve olası nedenlerini bulmak için tam bir tıbbi muayene yapacaktır. Bazı durumlarda beyin görüntüleme muayeneleri istenebilir. Doktorunuz Parkinson olabileceğine inanıyorsa, sizi bir nöroloğa yönlendirebilir. Ek olarak, semptomlarınızı değerlendirmek ve daha kolay hareket etmeyi öğrenmenize yardımcı olması için bir hareket bozukluğu uzmanı veya fizyoterapistle görüşebilirsiniz.

Henüz Parkinson için kesin bir tedavi olmamakla birlikte, ilaç ve tedavinin bir kombinasyonu, hastaların hastalığı yönetmesine ve semptomları geciktirmesine yardımcı olabilir. Bazı hastalar için, derin beyin stimülasyonu (DBS) adı verilen cerrahi bir prosedür, ilaç etkili olmadığında titremeleri kontrol etmeye yardımcı olarak kullanılmaktadır.

Parkinson hastalığı kişiden kişiye değişir, bu nedenle her bireyin semptomlarını ve yaşam tarzını ele almak için kişiselleştirilmiş tedavi planları uygulanır. Birçok hasta semptomlarını başarıyla yönetebilir ve olağan aktivitelerine devam edebilir.