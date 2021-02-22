Passiflora ( Çarkıfelek bitkisi) nedir, faydaları nelerdir? Passiflora ne işe yarar?

Sakinleştirici etkisiyle bilinen passiflora yani çarkıfelek bitkisi, bitkisel tedavilerde yıllardır kullanılmaktadır. Peki passiflora faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Güney Amerika’ya özgü bir çiçek olan passiflora, 16’ıncı yüzyıldan bu yana geleneksel olarak yaraları iyileştirmek için kullanılmıştır.

Son yıllarda ise stres, anksiyete ve uykusuzluk gibi şikâyetlere karşı sakinleştirici bir bitkisel çözüm olarak kullanımı yaygınlık kazanmıştır.

Çiçeklerinde dolayı halk arasında çarkıfelek olarak adlandırılmaktadır. Bilimsel adı Passiflora incarnata olanı eczacılıkta kullanılmaktadır.

Peki passiflora nedir, ne işe yarar? İşte alternatif tıbbın bitkisel sakinleştiricisi passiflora hakkında merak edilen bilgiler..

PASSİFLORA ( ÇARKIFELEK BİTKİSİ) NEDİR?

Latince adı ‘’Passiflora incarnata’’ olan çarkıfelek çiçeği, fırıldak çiçeği olarak da bilinir. Asıl anavatanı Güney Amerika’dır.

Amerikan yerlileri bu çiçeği çıban, açık yaralar, kulak ağrıları ve karaciğer sorunlarını iyileştirmek için kullanıyordu.

Çarkıfelek bitkisi yani passiflora; sedatif (yatıştırıcı ve rahatlatıcı), hipnotik (uyku verici), anksiyolitik (anksiyete giderici), analjezik (ağrı kesici) ve antispazmodik (spazm giderici) etkileri ile bilinir.

Passiflora son derece çarpıcı ve renkli bir görüntüsü ile gösterişli bir süs bitkisi olarak da kullanılır.

PASSİFLORA FAYDALARI NELERDİR?

Uykusuzluk olarak bilinen insomnia tedavisinde,

Anksiyete veya gerginliğe bağlı sindirim sistemi problemlerinin giderilmesinde,

Genel anksiyete bozukluğunda,

Nevralji ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmak amacı ile,

Vücuttaki kasılmalar ve krampları önlemek için,

Histeri gibi psikolojik durumların ön tedavisinde,

Spazmodik astım belirtilerinin tedavisine yardımcı destek olarak,

Menopozda görülen semptomların giderilmesinde,

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna destek olmak için,

Gerginlik ve tedirginlik durumlarını yatıştırmak için,

Kalp çarpıntılarını ve kalpteki ritm bozukluklarını rahatlatmak için,

Yüksek kan basıncını dengelemeye yardımcı olarak kullanılır.

PASSİFLORA NASIL KULLANILIR?

Doğal sakinleştirici özelliği olan çarkıfelek bitkisi nasıl kullanılır da oldukça merak edilmektedir. Bitkiyi kapsül, tablet gibi yöntemlerle alabileceğiniz gibi çay olarak da tüketebilirsiniz.

Bir tutam çarkıfelek bitkisini bir fincan sıcak suya bırakın. Fincanın ağzını kapatarak yaklaşık 10 dakika bekletin. Sonrasında süzerek çayınızı tüketebilirsiniz.

Çarkıfelek bitki çayını kaynatmadan demleme yapmanız önemlidir. Ayrıca her defasında tüketeceğiniz kadar taze olarak demleyiniz.

Çarkıfelek çayını gün içinde 3 fincan tüketebilirsiniz. Uyku problemleri olanların yatmadan 1 saat önce 1 fincan içmeleri yeterli olmaktadır.

PASSİFLORA KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER