Patlamış mısır iyi mi kötü mü

Sağlıklı olup olmadığı ve diyet için uygunluğu tartışma konusu olan patlamış mısırlar, uygun şekilde hazırlandığı taktirde oldukça besleyici bir ürün olarak ön plana çıkıyor.

Patlamış mısır tartışmalı bir besindir. Sağlığınız için iyi veya kötü olabilir. Her şey nasıl hazırlandığına bağlıdır. Yapılışında şeker veya tuz kullanılmadığı takdirde çok sağlıklı ve çok besleyici bir besindir.

Kendi başına patlamış mısır, ısıtma işlemi sırasında şeklini değiştiren ve hafif bir besin oluşturan bir mısır tanesidir. Birçok vitamin ve mineral içerir, ancak uygun şekilde hazırlanması gerekir.

Ne yazık ki günümüzde özellikle sinemalarda ve toplu tüketim için üretilen paketli patlamış mısırlar çok fazla yağ, tuz ve şeker içerir. Tüm bu katkıların sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

PATLAMIŞ MISIR SAĞLIĞINIZ İÇİN İYİ Mİ?

Tuz, şeker, aroma veya yağ eklenmemiş iyi hazırlanmış patlamış mısır, kalp kası fonksiyonunu iyileştirebilen ve sağlığı geliştirebilen bir besindir. Bunun nedeni iyi miktarda lif, protein, çeşitli vitaminler ve mineraller içermesidir.

Ayrıca yağ ve şeker oranı düşüktür ve hiç kolesterol içermez.

Beslenme uzmanlarına göre yağsız yapılan patlamış mısır çok sağlıklıdır. Mısır patlatmanın bu yöntemi, mısır tanelerini ocakta veya mikrodalgada ısıtma ile yapılabilir.

Günümüz dünyasında çoğu insan patlamış mısırı tatlandırıcı, yağ, tuz ve şeker içeriğiyle yemeye alışmıştır. Tüm bu katkı maddeleri, paketli patlamış mısır karışımlarına eklenenler gibi sağlığa zararlıdır. Bazı durumlarda satılan hazır patlamış mısırlar, tansiyonun artmasına ve birtakım bozuklukların gelişmesine yol açan çok miktarda sodyum içerir.

Araştırmacılar, patlamış mısıra şeker ve tuz eklenmesinin bu tam tahılı sadece zararlı bir atıştırmalık değil, tehlikeli bir atıştırmalık haline getirdiğini bildiriyor. Bu nedenle, aşağıda daha ayrıntılı olarak anlatılacak olan tüm faydalı özelliklerin, yalnızca herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan saf bir ürüne ilişkin olduğu unutulmamalıdır.

PATLAMIŞ MISIRIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Patlamış mısır, bütün mısır tanesinden yapılan bir üründür. Tam tahıllıdır. Yulaf, pirinç, arpa ve buğday gibi kepekli tahılları da olan diğer mahsullerin aksine, mısıra ek soyulma yapmaz. Bu, daha fazla lif, mineral ve diğer besinleri içerdiği anlamına gelir.

Benzer özelliklere ve besin bileşimine sahip alternatif bir tam tahıl ürünü kahverengi pirinçtir. Ayrıca işleme sürecinden geçmez ve orijinal haliyle tabaklara ve çeşitli ürünlere eklenir.

Yüksek Miktarda Lif

Çoğu kepekli tahıl gibi patlamış mısır da uzmanlar tarafından sindirim fonksiyonunu iyileştirmek için önerilen etkileyici miktarda lif içerir. 24 gram mısır, günlük değerin yüzde 14'üne eş değer olan 3.5 gram lif içerir. Çok az insanın yeterince lif aldığı göz önüne alındığında, diyete mısır eklemek son derece faydalı olacaktır.

Çok Fazla Protein İçerir

Patlamış mısır iyi bir protein kaynağıdır. Bu ürünün bir porsiyonu yaklaşık 3 gram protein içerir. Protein insan vücudu tarafından sıvı dengesi, kan pıhtılaşması ve bağışıklık tepkisi dahil olmak üzere birçok süreç için kullanılır. Ayrıca, bu madde vücuttaki tüm hücreleri oluşturmak ve onarmak için kullanılır.

Vücuda Vitamin ve Mineral Sağlar

Yağ ve katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan patlamış mısır, vücuda gerekli vitamin ve mineralleri sağlar. Patlamış mısır kalsiyum, potasyum, A ve K vitaminleri ve bir dizi başka faydalı besin maddesi açısından zengindir.

Yüksek Besin Değerine Sahiptir

Patlamış mısır oldukça değerli ve faydalı bir besindir.

100 gram patlamış mısırın ayrıntılı besin içeriği şu şekildedir:

Kalori: 387 kcal

Protein: 12.94 gr

Yağ: 4.54 gr

Karbonhidrat: 77.78 gr

Basit Şeker: 0.87 gr

Kalsiyum: 7 mg

Demir: 3.19 mg

Magnezyum: 144 mg

Fosfor: 358 mg

Potasyum: 329 mg

Sodyum: 8 mg

Çinko: 3.08 mg

Tiamin: 0.104 mg

Riboflavin: 0.083 mg

Niasin: 2.308 mg

B6 vitamini: 0.157 mg

Folik asit: 31 mg

A vitamini: 10 mg

E vitamini: 0.29 mg

K vitamini: 1.02 mg

Doymuş yağ: 0.637 mg

Tekli doymamış yağ: 0.950 mg

Çoklu doymamış yağ: 2.318 mg





PATLAMIŞ MISIR KİLO VERMEK İÇİN KULLANILABİLİR Mİ?

Beslenme uzmanlarına göre patlamış mısırın kalorisi düşüktür. Yağ ve şeker içeriği düşüktür ve aynı zamanda lif bakımından zengindir. Bu nedenle, bu ürünün herhangi bir diyet sırasında tüketilmesi, fazla kilolardan daha etkili bir şekilde kurtulmanızı sağlayabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri birçok insan için kilo vermede en etkili yöntemdir. Bu, fiziksel aktivite seviyenizi artırmak, kalori alımınızı azaltmak ve sağlıklı yiyecekler tüketmek anlamına gelir. Patlamış mısır da dahil olmak üzere yağ ve şeker oranı düşük tam tahılların diyete dahil edilmesi gerekir.

Bununla birlikte, patlamış mısır yapma sürecinde yağ, şeker veya tuz kullanımının onu sadece zararlı değil, aynı zamanda tehlikeli bir ürün haline getirebileceğini de dikkate almak önemlidir. Yağ ve kalori içeriğindeki artış, aşırı yağ birikmesine ve kan kolesterol düzeylerinde artışa neden olabilir.

Uzmanlar, sağlıklı kalmak için tuzun kesilmesini şiddetle tavsiye ediyor. Bu nedenle hazır patlamış mısır alırken, bileşimine dikkat etmeniz gerekir. Beslenme uzmanlarının önerdiği dengeli beslenme önemlidir. Bu terim, belirli bir ürün üzerinde yoğunlaşmama ve katı kısıtlamaların getirilmemesi anlamına gelir. Bu nedenle, yukarıdakilerin tümüne rağmen, küçük porsiyonlarda şekerli veya tuzlu patlamış mısır kullanmak sağlık açısından tehlike oluşturmaz.

EVDE SAĞLIKLI PATLAMIŞ MISIR NASIL YAPILIR?

Patlamış mısır yapma işlemi, mısır tanelerini patlayana kadar ısıtmaktır. Yağ, şeker veya tuz eklemek bu işlemi hızlandırmaz. Bu nedenle istenirse mısırlar açıldıktan sonra eklenebilir.

Evde patlamış mısır yapmak için sıkı oturan bir kapağa sahip bir tava veya tencere, mısır ve 0,2 ila 0,5 çay kaşığı tuza ihtiyacınız olacak. Tencereyi önceden ısıtın, yüzeyine 10 mililitreye kadar su ekleyin, mısır tanelerini içine dökün, kapağı kapatın, karıştırmak için her 2-3 saniyede bir sallayın ve tüm mısırlar patladıktan sonra ocağı kapatın. Yağ kullanmak istiyorsanız yarım çay kaşığı kadar sağlıklı seçeneklerden faydalanabilirsiniz.

Patlatma işlemi genellikle 2 ila 3 dakika sürer. Patlamış mısır hazır olduktan sonra üzerine tuz ekleyebilirsiniz.