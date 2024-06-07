Patlıcanların sapını atmak yerine kaynatıp için, o soruna temelli veda edin… Sağlık açısından birçok faydası bulunan patlıcanın meğer sapı da en kendi kadar faydalıymış. Sapları atmak yerine kaynatıp içende o sorundan eser kalmıyormuş. İşte, saplardan gelen o mucize…

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Sağlık açısından sağladığı birçok fayda ile bilinen patlıcan o sorunu da kökten çözüyormuş. Yazın ve kışın sofralarımızı süsleyen leziz yemeklerin ana ürünü olan patlıcan sıkça tüketilen sebzeler arasında yer alır.

Genellikle düşük kalorisi nedeniyle tercih edilen patlıcan ister kızartma ister musakka kısaca her çeşidi ile sevilerek tüketilen bir besindir.

Sindirim sistemini rahatlatıcı etkiler sunan patlıcanın en az kendisi kadar bunca zaman çöpün yolunu tutan saplarının da faydaları saymakla bitmiyormuş.

İşte, patlıcan sapından gelen mucize…

Akşam yemeğine hazırladığınız patlıcanları soyarken çöpe attığınız sapları kenara ayırıp kaynattığınızda öyle faydalar sunuyormuş ki yapmayan pişman oluyor.

Tam bir vitamin deposu olan patlıcan sapları kaynatılarak tüketildiğinde içeriğindeki A,B1,B2, ve C vitaminleri ile hemoroid tedavisinde bire bir sonuç verdiriyormuş.

Ayrıca patlıcan sapları hemoriod tedavisinin yanında cilt ve saç sağlığı açısından yaşadığınız sorunların giderilmesini ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmede de oldukça yararlıdır.

Patlıcan saplarından ve kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilen flavonoid antioksidanı eklem iltihaplarını gidermede ve sindirim sisteminden kaynaklanan kabızlık sorununu çözmede etkili bir çözümdür.

Patlıcan sapı kürünü günde 2 kere aç karnına 5 gün olacak şekilde tüketmeniz tüm yararlarından faydalanmanızı sağlayacak.