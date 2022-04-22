Vitamin deposu bal kabağıyla bomba etkisi yaratacak bir salatayla daha karşınızdayız. Oldukça besleyici bal kabağının mevsimi gelmiş, kimse tutamaz bizi!

Ramazan ayı boyunca her gün verdiğimiz tariflere bugün bir yenisini daha ekliyoruz.

Pazılı bal kabağı salatası tarifiyle karşınızdayız...

Malzemeler

1 bağ pazı

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ tatlı kaşığı tuz

Bal Kabağı Glaze için;

250 gr soyulmuş bal kabağı

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ tatlı kaşığı tuz

¼ tatlı kaşığı karabiber

¼ tatlı kaşığı muskat

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Üzeri için;

Ceviz

Vişne ekşisi

Pazılı bal kabağı salatası tarifi VİDEO

Yapılışı

1- Bal kabaklarını ince ince dilimleyin ve fırın tepsisine yerleştirin. Boş bir kapta eritilmiş tereyağı, zeytinyağı, tuz, karabiber, muskat ve elma sirkesini karıştırıp bal kabaklarının üzerine gezdirin.

2- Hazırladığınız sos ile bal kabaklarını iyice harmanlayın ve önceden ısıttığınız 200°C fırında 20 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

3- Pazıları yıkayıp kurulayın ve bir parmak kalınlığında doğrayın. Geniş bir tavada zeytinyağı ile pazıları soteleyin.

4- Pazılar pişince haşlanmış yeşil mercimeği ve tuzu ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin. Pazılı yeşil mercimekleri tabağa alın ve üzerine fırında glaze olan bal kabaklarını yerleştirin.

5- İri parça cevizleri salatanın üzerine serpiştirin ve vişne ekşisi ile birlikte servis edin.