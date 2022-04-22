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    Pazılı bal kabağı salatası tarifi

    Vitamin deposu bal kabağıyla bomba etkisi yaratacak bir salatayla daha karşınızdayız. Oldukça besleyici bal kabağının mevsimi gelmiş, kimse tutamaz bizi!
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 18:47
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    Pazılı bal kabağı salatası tarifi

    Ramazan ayı boyunca her gün verdiğimiz tariflere bugün bir yenisini daha ekliyoruz.

    Pazılı bal kabağı salatası tarifiyle karşınızdayız...

    Malzemeler

    1 bağ pazı

    1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    ½ tatlı kaşığı tuz

    Bal Kabağı Glaze için;

    250 gr soyulmuş bal kabağı

    1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    ½ tatlı kaşığı tuz

    ¼ tatlı kaşığı karabiber

    ¼ tatlı kaşığı muskat

    1 tatlı kaşığı elma sirkesi

    Üzeri için;

    Ceviz

    Vişne ekşisi

    Pazılı bal kabağı salatası tarifi VİDEO

    Yapılışı

    1- Bal kabaklarını ince ince dilimleyin ve fırın tepsisine yerleştirin. Boş bir kapta eritilmiş tereyağı, zeytinyağı, tuz, karabiber, muskat ve elma sirkesini karıştırıp bal kabaklarının üzerine gezdirin.

    2- Hazırladığınız sos ile bal kabaklarını iyice harmanlayın ve önceden ısıttığınız 200°C fırında 20 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

    3- Pazıları yıkayıp kurulayın ve bir parmak kalınlığında doğrayın. Geniş bir tavada zeytinyağı ile pazıları soteleyin.

    4- Pazılar pişince haşlanmış yeşil mercimeği ve tuzu ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin. Pazılı yeşil mercimekleri tabağa alın ve üzerine fırında glaze olan bal kabaklarını yerleştirin.

    5- İri parça cevizleri salatanın üzerine serpiştirin ve vişne ekşisi ile birlikte servis edin.

    Pazılı bal kabağı salatası tarifi #1


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