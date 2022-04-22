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Pazılı bal kabağı salatası tarifi
- Haber Merkezi
- 22.04.2022 - 18:21
- Güncelleme : 22.04.2022 - 18:47
Ramazan ayı boyunca her gün verdiğimiz tariflere bugün bir yenisini daha ekliyoruz.
Pazılı bal kabağı salatası tarifiyle karşınızdayız...
Malzemeler
1 bağ pazı
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
2 yemek kaşığı zeytinyağı
½ tatlı kaşığı tuz
Bal Kabağı Glaze için;
250 gr soyulmuş bal kabağı
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
½ tatlı kaşığı tuz
¼ tatlı kaşığı karabiber
¼ tatlı kaşığı muskat
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
Üzeri için;
Ceviz
Vişne ekşisi
Pazılı bal kabağı salatası tarifi VİDEO
Yapılışı
1- Bal kabaklarını ince ince dilimleyin ve fırın tepsisine yerleştirin. Boş bir kapta eritilmiş tereyağı, zeytinyağı, tuz, karabiber, muskat ve elma sirkesini karıştırıp bal kabaklarının üzerine gezdirin.
2- Hazırladığınız sos ile bal kabaklarını iyice harmanlayın ve önceden ısıttığınız 200°C fırında 20 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
3- Pazıları yıkayıp kurulayın ve bir parmak kalınlığında doğrayın. Geniş bir tavada zeytinyağı ile pazıları soteleyin.
4- Pazılar pişince haşlanmış yeşil mercimeği ve tuzu ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin. Pazılı yeşil mercimekleri tabağa alın ve üzerine fırında glaze olan bal kabaklarını yerleştirin.
5- İri parça cevizleri salatanın üzerine serpiştirin ve vişne ekşisi ile birlikte servis edin.