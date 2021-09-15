PCR sonuç sorgulama: PCR testi sonucu kaç saatte çıkar?

Aşı olmayan vatandaşlar için iş yerleri ve belirli alanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu bulunuyor. Test yaptıranlar, PCR sonucu ne zaman çıkar araştırıyor. İşte e-nabız PCR sorgulama ekranı...

6 Eylül'den itibaren 81 ilde uygulanmaya başlanan "PCR testi zorunluluğu" aşı olmayan vatandaşlardan isteniyor.

Şehirlerarası yolculuklar, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu halde bulunulan etkinliklerde aşı yaptırmayanların en fazla 48 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmeleri gerekiyor.

PCR testi yaptıranlar ise test sonucu ne zaman çıkar ve nasıl öğrenilir yoğun bir şekilde araştırıyor. Koronavirüs test sonucum ne zaman çıkar, PCR testi kaç saatte belli olur gibi sorular gündemde...

Peki PCR test sonucu ne zaman çıkar? PCR sonucu nasıl öğrenilir? İşte PCR test sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

PCR TEST SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR?

PCR testinizi yaptırdıktan sonra hastaneye göre değişmekle birlikte en fazla 24 saat içerisinde sonucunuz çıkacaktır. Acil durumlarda ise bu süre 1-3 saate kadar inebilmektedir.

Testinizi yaptırdıktan sonra aralıklarla e-nabız sisteminden kontrol edebilirsiniz.

PCR TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

COVID-19 test sonucu, e-Nabız'dan görüntülenebiliyor. Uygulamanın ana ekranında PCR test sonucu doğrudan paylaşılıyor.

e-Nabız'dan tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyenler T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranın alt kısmında yer alan "Akıllı Asistan" bölümünden "Tahlillerim" butonuna tıklayarak "Covid-19 Test Sonucu" kısmında görüntüleyebilirsiniz.