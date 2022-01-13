PCR testi zorunluluğu kalktı mı, kimlere yapılacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından PCR testi şartlarının değiştiğini duyurdu. Peki PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? Koronavirüs testi ne zaman ve kimlere yapılacak?

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan ve eğitimden ekonomiye kadar her alanı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler gündemden düşmüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ocak Çarşamba günü Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdikleri Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bu açıklamalar arasında PCR testi zorunluluğu da yer aldı. Bakan Koca, vücuttaki virüslerin tespit edilmesini sağlayan PCR testi ile ilgili yeni bir düzenleme getirildiğini bildirdi.

Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi ne zaman ve kimlere uygulanacak? PCR testi kimlere uygulanmayacak? İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıklayan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.





İZOLASYON SÜRESİNDE GÜNCELLEME

Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.''