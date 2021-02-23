Penisilin alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Penisilin alerjisi nasıl anlaşılır?

Bakteriyel enfeksiyonlara karşı kullanılmış ilk antibiyotik olan penisilin, nadir de olsa alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Peki penisilin alerjisi belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Penisilinler enfeksiyonlara karşı güçlü etkileri, ucuz olmaları ve toksik etkilerinin az olması nedeniyle en çok tercih edilen antibiyotiklerdir.

Penisilin alerjisi, bağışıklık sisteminiz ilaca aşırı duyarlı hale geldiğinde ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi ilaca, viral veya bakteriyel bir enfeksiyonmuş gibi yanlışlıkla tepki verir.

Yaklaşık 100 kişiden 10'unda antibiyotik alerjisi öyküsü görülmektedir. Antibiyotik kullanımı ile birlikte hastalar penisilin alerjisini de araştırmaktadır.

Peki penisilin alerjisi belirtileri nedir, nasıl anlaşılır? İşte detaylar..

PENİSİLİN NEDİR?

Penisilin tesadüfen bulunmuş ve tarihi açıdan çığır açmış en önemli buluşlar arasında yer alıyor. Dr. Alexander Fleming tarafından bulunan penisilin, laboratuvar ortamında yapılan bazı çalışmalar neticesinde tesadüfi bir şekilde ortaya çıktı ve günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

PENİSİLİN ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Penisilin alerjisinin belirtileri, ilaç alımını takiben bir saat içinde ortaya çıkar. Belirtileri şunlardır:

Deri döküntüsü

Kurdeşen

Kaşıntı

Ateş

Şişme

Nefes darlığı

Hırıltı

Burun akması

Gözlerde sulanma ve kaşıntı

Anafilaksi

PENİSİLİN ALERJİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Penisilin alerjisinin en sık görülen ve de korkulan hali, penisilin içeren hap veya iğnelerin kullanımı ile genelde ilk 1 saat içinde ortaya çıkan; tüm vücutta kaşıntı, yer yer kırmızı renkte kabarıklık, göz, dudak, dil veya boğazda şişlik, ses kısıklığı, yutkunma güçlüğü, nefes darlığı, hırıltı, bulantı, kusma, karın ağrısı, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü belirtileridir.

Bunlar dışında penisilin grubu ilaçların kullanımı ile daha az oranda ve ilaç alımını izleyen daha geç saatlerde ve günlerde bazı kan hücrelerinin azalması, böbrek veya karaciğer fonksiyonların bozulması, derinin yer yer soyulup dökülmesi ile seyreden alerjik reaksiyonlar gözlenir.