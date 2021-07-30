Pentagon, tüm personeline koronavirüs aşısı veya test yaptırma şartı getirdi

Pentagon, tüm personeline koronavirüs aşısı veya test yaptırma şartı getirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm personellerinden koronavirüs aşısı yaptırmalarını, aşı olmayanların ise düzenli test yaptırmasını istedi.

ABD'de günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm askeri ve sivil personelinden koronavirüs aşısı yaptırmalarını, aşı olmayanların maske ile fiziksel mesafe kurallarına uymasını, düzenli test yaptırmasını ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olmasını istedi.

BIDEN, YENİ TEDBİRLER GETİRDİ

Pentagon basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Başkan Joe Biden’ın koronavirüsü yenme taahhüdünü yerine getirmek için hızlı hareket ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Başkan’ın yayınladığı kılavuza göre, tüm askeri ve sivil Savunma Bakanlığı personelinden aşı yaptırmaları istenecek. Bunu yapamayan veya yapmak istemeyen personelin maske takması, fiziksel mesafe kurallarına dikkat etmesi, düzenli test yaptırma şartına uyması ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olması gerekecektir.” ifadeleri paylaşıldı.

Bu çerçevede Bakanlıkta yapılan çalışmalar arasında ayrıca, koronavirüs aşısının askeri personel için gerekli aşılar listesine eklenmesiyle ilgili sağlık uzmanlarına ve Genelkurmay Başkanlığına danışılacağı kaydedildi.

ABD'DE VAKA SAYISI ARTIŞA GEÇTİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün, son haftalarda artışa geçen koronavirüs vakalarına karşı açıkladığı eylem planında, milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu.

Biden, Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına da çağrıda bulunarak, ordu mensuplarının zorunlu yaptırması gereken aşılar listesine koronavirüs aşısının da eklenmesi gerektiğini ifade etmişti.