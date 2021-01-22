Pervin Buldan'ın annesine koronavirüs aşısı evinde yapıldı

Pervin Buldan'ın 82 yaşındaki annesi, Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirdiği ekipler tarafından evinde aşılandı.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele başlattı.

Türkiye'nin sağlık ordusu, büyük bir hızla aşılama işlemlerine başladı.

1 hafta dolmadan 1 milyondan fazla kişiye aşılama işlemi gerçekleştirildi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşlı insanlar hastane kuyruklarında bekletilirken Türkiye bu konuda da farkını ortaya koydu ve yaşlılar için evde aşı hizmetini hayata geçirdi.

Evinde aşısı yapılan isimlerden biri de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 82 yaşındaki annesi oldu.

"ANNEM 82 YAŞINDA VE KOAH HASTASI.."

Pervin Buldan, Twitter hesabından "Annem 82 yaşında ve KOAH hastası. Bugün eve gelen sağlık ekipleri tarafından aşısını yaptırdı" ifadeleriyle annesinin aşı olurken çekilen fotoğrafını paylaştı.