Peyniri normalden fazla tüketenler dikkat! Sağlıklı yapısıyla biliniyor ama fazlası bakın ne yapıyor...

Peyniri normalden fazla tüketenler dikkat! Sağlıklı yapısıyla biliniyor ama fazlası bakın ne yapıyor...

Hemen her sabah tüketilen ve kahvaltıların, atıştırmalıkların vazgeçilmezi olarak bilinen peynir, normalden fazla tüketildiğinde şaşırtıcı zararlara sebebiyet verebiliyor.

Her sabah zevkle tüketilen peynirin daha iyi hale getiremeyeceği kesinlikle hiçbir yiyecek yoktur. Sabah kahvaltısında, sıcak bir dilim pizzada veya makarnanın üzerine her şekilde lezzetli olduğunu hemen herkes bilir. Ancak fazla peynir tüketimi sağlığa katkıda bulunmayıp tersine zararlı da olabilmektedir. İşte normalden fazla peynir tüketiminin şaşırtan zararları...

Normalden fazla peynir tüketenler dikkat!

Mutfaktaki hemen her ürünün artıları ve eksileri bulunmaktadır. Bunlara en sevdiğiniz peynir de dahil olmaktadır. Peynir iyi bir protein, kalsiyum ve fosfor kaynağı iken, lif bakımından düşük, doymuş yağ ve sodyum bakımından yüksek bir yiyecek olarak bilinir. Ancak aşırı tüketilmesi durumunda, tonlarca sağlık sorununu davetiye çıkarmaktadır.

1. Kilo artışına sebep olabiliyor

Her birimiz çok fazla kalorili yiyecekler yemenin kilo almanıza sebep olabileceğini bilmekteyiz. Bütün peynirler yüksek kalori değerine sahip olmasa da kimi peynirler içeriği gereği yüksek yağlı yiyeceklerdir. Bu sebeple düzenli olarak büyük miktarlarda tükettiğinizde kilo almanıza katkı sağlamış olacaktır.

2. Mide sorunlarına neden oluyor

Peynir, içerisinde laktoz bulunduran yüksek yağlı bir süt ürünüdür. Bazı insanlar vücudumuzda laktaz ismi verilen bir enzimin eksikliğinden dolayı laktozu çok iyi sindirememektedir. Eğer laktoz intoleransınız varsa ve bunu bilmiyorsanız, çok fazla peynir gaz, şişkinlik ve kabızlığa neden olabilmektedir. Bu sebeple dikkatli tüketilmesi sizin için iyi olabilir.

3. Yüksek tansiyon riski doğurabilir

Hücrelerdeki su dengesinin korunmasına destek olan peynir, sodyum bakımından zengindir. Fakat çok fazla sodyum alımı da yüksek tansiyona sebep olabilmekte ve ayrıca böbrek hastalıkları, kalp hastalığı ve osteoporoz ile ilişkisi bulunmaktadır.

4. Kalp hastalığı ile ilişkisi var

Tüm bunların yanında kolesterol seviyelerini yükseltmek için peynirdeki doymuş yağı suçlayabilmek de mümkündür. Yüksek kolesterol potansiyel olarak kalp hastalığı riskinde artış sağlayabilir. Fakat yine de eğer peynir makul miktarlarda yenirse, vücuda herhangi bir zarar vermemektedir.