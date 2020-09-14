Pfizer: Aşıyı yıl sonundan önce piyasaya sürebiliriz

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer, üzerinde çalıştıkları koronavirüs aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini açıkladı.

ABD'li ilaç firması Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen corona virüs aşısının ''güvenli ve etkili'' olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Bourla, şirketin aşının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit etme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, aşının onayı ve dağıtımı için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

AŞI 16 YAŞ GRUBU İLE KRONİK HASTALIĞI BULUNANLAR ÜZERİNDE DE DENENECEK

Üçüncü ve son aşamasına gelinen aşının 18 ila 85 yaş grubu arasında 30 bin gönüllü üzerinde denenmeye başlandığını ve deneklerin sayısını 44 bine çıkarmayı düşündüklerini belirten Bourla, potansiyel koronavirüs aşısını 16 yaş grubu ile kronik hastalığı bulunanlar üzerinde de deneyeceklerini kaydetti.



Bourla, aşının üretimine de başladıklarını ve başarılı olduğunun kanıtlanması durumunda yüz binlerce doz aşının dağıtıma hazır olacağını söyledi.



