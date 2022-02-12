Pfizer - BioNTech, 5 yaş altı çocuklar için başvuruyu erteledi

Pfizer - BioNTech, 5 yaş altı çocuklar için başvuruyu erteledi

Üç doz aşı sonuçlarını bekleyen ilaç şirketleri, yaptıkları başvuru dondurma kararı aldı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Almanya merkezli ilaç firması BioNTech, 5 yaş altı çocuklara uygulanacak koronavirüs aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuru yapmıştı.

Başvuru kapsamında, aşının acil kullanım onayı isteniyordu.

BAŞVURU DONDURULDU

CNBC'nin haberine göre, Pfizer'dan yapılan açıklamada, 5 yaşından küçüklere ait 3 doz koronavirüs aşısı denemelerinin ilk sonuçları FDA'ya ulaştırılıncaya kadar başvurunun dondurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, başvurunun tamamlanması için çocuklara yönelik 3 doz koronavirüs aşısı denemelerinin ilk sonuçlarının bekleneceği ve iki şirketin de aşıların bu yaş grubunda yüksek seviyede koruma sağladığına inandığını kaydetti.

FDA'DAN AÇIKLAMA

FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, son dönemde ciddi artış görülen Omicron vakaları nedeniyle gençler ve çocuklarda artan hastaneye yatışlar nedeniyle tüm olasılıkları gözden geçirmek için Pfizer ve BioNTech'ten çocuklara yapılan 3 doz aşılama verilerinin kendileriyle paylaşılması talebinde bulunduklarını belirtti.

3 DOZ AŞI SONUÇLARI BEKLENİYOR

Beş yaş altı çocuklarda koronavirüs aşısı kullanımında ilk etapta 2 doz aşılamaların yeterli olup olmadığını değerlendirmek istediklerini vurgulayan Marks, kendilerine ulaşan yeni verilerin ardından 3 doz aşı sonuçlarını da görmek istediklerini ifade etti.

FDA'nın başvuruyu 15 Şubat'ta görüşmesi bekleniyordu. Pfizer ve BioNTech, 5 yaş altı çocuklara koronavirüs aşısı için FDA'ya acil kullanım onayı başvurusu yapmıştı.