Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

İsrail'de yapılan bir araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının koronavirüsün Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koydu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin araştırma yaptı.

Kuruluş yaptığı araştırmanın sonucunu yayınladı.

DELTA VERYANTINA KARŞI YÜZDE 70 ETKİLİ

Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

CİDDİ SEMPTOMLARI ÖNLÜYOR

Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu ifade edildi.

DİĞER VARYANTLARA KARŞI YÜZDE 95 ETKİLİ

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Aşıyı olan kişilerin, koronavirüsün diğer varyantlarına yakalansalar dahi çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti.