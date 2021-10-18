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    Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için kullanımı inceleniyor

    EMA, Comirnaty adlı aşının küçük yaş grubundaki çocuklarda kullanımı konusunu masaya yatırdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.10.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 17:51
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    Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için kullanımı inceleniyor

    Pfizer-BioNTech'in koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşıyla ilgili yapılan başvuruda gelişme yaşandı.

    Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşının 5-11 yaş grubuna uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye aldı.

    AŞI KÜÇÜK YAŞ GRUBU İÇİN DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

    EMA'dan yapılan açıklamada, "Comirnaty" adlı aşının 5-11 yaşındaki çocuklarda kullanımı konusundaki değerlendirmenin, şu anda süren klinik çalışmaların sonuçları ışığında yapılacağı belirtildi.

    Değerlendirmenin 2 ay içinde sonuçlanması bekleniyor.

    Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için kullanımı inceleniyor #1

    12 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN DAHA ÖNCE ONAY ÇIKTI

    Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanımı için daha önce onay verilmişti.

    Aşının AB içinde yetişkinlerde ilk kullanım onayı Aralık 2020'de çıkmıştı.

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