Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için kullanımı inceleniyor

Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için kullanımı inceleniyor

EMA, Comirnaty adlı aşının küçük yaş grubundaki çocuklarda kullanımı konusunu masaya yatırdı.

Pfizer-BioNTech'in koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşıyla ilgili yapılan başvuruda gelişme yaşandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşının 5-11 yaş grubuna uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye aldı.

AŞI KÜÇÜK YAŞ GRUBU İÇİN DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

EMA'dan yapılan açıklamada, "Comirnaty" adlı aşının 5-11 yaşındaki çocuklarda kullanımı konusundaki değerlendirmenin, şu anda süren klinik çalışmaların sonuçları ışığında yapılacağı belirtildi.

Değerlendirmenin 2 ay içinde sonuçlanması bekleniyor.

12 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN DAHA ÖNCE ONAY ÇIKTI

Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanımı için daha önce onay verilmişti.

Aşının AB içinde yetişkinlerde ilk kullanım onayı Aralık 2020'de çıkmıştı.