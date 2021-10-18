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- Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için kullanımı inceleniyor
Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için kullanımı inceleniyor
EMA, Comirnaty adlı aşının küçük yaş grubundaki çocuklarda kullanımı konusunu masaya yatırdı.
- AA & Ensonhaber
- 18.10.2021 - 17:41
- Güncelleme : 18.10.2021 - 17:51
Pfizer-BioNTech'in koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşıyla ilgili yapılan başvuruda gelişme yaşandı.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşının 5-11 yaş grubuna uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye aldı.
AŞI KÜÇÜK YAŞ GRUBU İÇİN DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
EMA'dan yapılan açıklamada, "Comirnaty" adlı aşının 5-11 yaşındaki çocuklarda kullanımı konusundaki değerlendirmenin, şu anda süren klinik çalışmaların sonuçları ışığında yapılacağı belirtildi.
Değerlendirmenin 2 ay içinde sonuçlanması bekleniyor.
12 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN DAHA ÖNCE ONAY ÇIKTI
Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanımı için daha önce onay verilmişti.
Aşının AB içinde yetişkinlerde ilk kullanım onayı Aralık 2020'de çıkmıştı.