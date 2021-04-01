Pfizer ve BioNTech'ten ortak aşı açıklaması

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ortaklaşa ürettiği aşının, koronavirüse karşı koruyuculuk oranı yüzde 91,3 olduğu belirtildi.

ABD’li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech aşısının korona virüse karşı koruyuculuğuna yönelik yeni veriler açıklandı.

YÜZDE 91,3 KORUYUCULUK SAĞLIYOR

12 bin kişi üzerinde yürütülen çalışmalarda, aşının en az 6 aya kadar yüzde 91.3 oranında koruyuculuk sağladığı tespit edildi.

HER YAŞ GRUBUNDA AYNI ETKİDE

Aşının yaş, ırk, cinsiyet veya etnik kökene bakılmaksızın katılımcılar arasında eşit derecede etkili olduğu aktarıldı. Ayrıca, yaklaşık 800 kişinin katıldığı denemelerde aşının "B1351" adlı Güney Afrika mutasyonuna karşı hastalığı önlemede yüzde 100 etkili olduğu ifade edildi.

BioNTech’in kurucu ortağı Uğur Şahin yaptığı açıklamada, verilerin “bir aşının dolaşımda olan mutasyonlara karşı etkili bir şekilde koruyabileceği ilk klinik sonuçları içerdiğini, sürü bağışıklığına ulaşmak ve salgını sona erdirmek için kritik bir faktör olduğunu” dile getirdi.

Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada aşının etkinlik oranı yüzde 95.3 olarak açıklanmıştı.