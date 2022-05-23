Pfizer/BioNTech aşılarının, 5 yaş altında etkili olduğu açıklandı

Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, üretilen aşının 5 yaş altı çocuklarda yüzde 80 etkili olduğu belirtildi.

Pfizer/BioNtech şirketi, üretilen koronavirüs aşısının 5 yaş altı çocuklara kuvvetli koruma sağladığı yönünde bir açıklama yaptı.

Çalışmalardan elde edilen ön verilere göre, 5 yaş altı grup için semptomatik koronavirüs önlemede 3 mikrogramlık düşük dozlu üç serinin yüzde 80 etkili olduğu belirtildi.

AA’nın haberine göre; yapılan açıklamada, aşının güvenlik sorunu olmadan acil kullanım kriterlerini karşılamaya yetecek kadar virüsle savaşan antikor düzeylerini artırdığı kaydedildi.

Söz konusu verilerin, hafta sonuna kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile paylaşılacağı bildirildi.

Denemelerde, aşıların çocuklarda yeterince etkili olmadığı açıklanmıştı

Pfizer/BioNtech, Omicron varyantına bağlı vakaların arttığı kış döneminde 6 ay ila 4 yaş arası çocuklar üzerinde yaptığı düşük dozlu iki aşı denemesinin yeterince etkili olmadığını açıklamıştı.

ABD’de bulunan 5 yaşın altındaki yaklaşık 18 milyon çocuk, henüz koronavirüs aşısı için uygun olmayan tek grup olarak yer alıyor.