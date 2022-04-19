Pfizer'in koronavirüs hapına talep azalıyor

Omicron kaynaklı vakalar, Paxlovid hapına ilgiyi düşürdü. Son dönemde haptan reçete edilmediği belirtildi.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın, koronavirüsün antiviral tedavisi için ürettiği Paxlovid adlı hapına olan talep dünya çapında gerileme kaydetti.

Paxlovid'in, klinik denemelerde yüksek riskli hastalarda hastaneye yatışları veya ölümleri yaklaşık yüzde 90 oranında azalttığı sonucuna ulaşılmış, bu gelişmenin pandemiyle mücadelede önemli bir araç olmasının beklendiği vurgulanmıştı.

Paxlovid'e ilgi geriledi

Pfizer'ın hapına olan ilginin, "karmaşık uygunluk gereksinimleri, azaltılmış testler ve ilaç etkileşimleri potansiyeli" nedeniyle azaldığı belirtildi.

Omicron varyantı kaynaklı vakaların hafif seyretmesi de yüksek talebi engelliyor.

"Test için gelen çok fazla insan yok"

Reuters'ın haberine göre; Paxlovid arzı, ABD, İngiltere, Japonya ve Güney Kore'deki talebi oldukça geride bıraktı.

Florida'daki AdventHealth Centra Care'in kıdemli tıbbi direktörü Doktor Timothy Hendrix, "Test için gelen çok fazla insan görmüyoruz." dedi.

"Birkaç haftadır Paxlovid reçete etmiyorum"

Paxlovid'i birkaç haftadır reçete etmediğini söyleyen Hendrix, ilacı kullanmayan hastaların Omicron'un hafif hastalığa neden olduğunu düşündükleri için reçeteyi reddettiklerini aktardı.

Hendrix, "Hastalarımızın çoğu 'Eve gidip buna göğüs gereceğim' diyor." ifadesini kullandı.

2022 için beklenen gelir

Pfizer, bu yıl 120 milyon Paxlovid üretmeyi planlıyor. Şubat ayı başına kadar imzalanan sözleşmelerden en az 22 milyar dolarlık satış bekleniyor.

Pfizer, Paxlovid için 100 hükümetle görüşmelere başladığını ve 26 ülke ile anlaşmaların yürürlükte olduğunu söyledi.

Şirketin açıklamasında, "Hükümetler; Omicron ve gelecekteki varyantlarla gelişen tablo karşısında taleplerini tanımlamaya çalışıyor. Bu, hızla gelişen bir durum ve saatten saate değişiyor." denildi.