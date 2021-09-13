Pirinç suyunu dökmemeniz için 8 neden

Pirinç suyunu dökmemeniz için 8 neden

Pilav hazırlığınızı yaparken yıkadığınız pirinçlerin suyunu dökmeyi artık aklınızdan bile geçirmeyin. Çöpe atılamayacak kadar değerli olan pirinç suyunun mucizevi 8 faydasını sıraladık.

Mutfakların vazgeçilmez lezzeti pirinç, aslında güzellik sırlarıyla dolu...

Karbonhidrat değeri nedeniyle kilo aldırmasıyla bilinen pirinç cildinize, saçınıza, tırnaklarınıza hatta organlarınıza bile iyi gelebilir.

Genellikle annelerimizin yıkadıktan sonra döktüğü pirinç suyu, Asyalılar için bir mucize. Porselen bebek görünümlü ciltlerini pirinç suyuna borçlu oldukları biliniyor.

Hem son derece kolay hem de ekonomik olan pirinç suyu, tepeden tırnağa güzelliğinize güzellik katacak özelliklere sahip. Peki pirinç suyu nasıl kullanılır? Pirinç suyuyla neler yapılır? İşte pirinç suyunu değerlendirme yolları...

PİRİNÇ SUYU NASIL ELDE EDİLİR?

Pirinç suyu elde etmek için illa beyaz pirinç gerekmez. Kahverengi ve jasmin pirinç türleri de kullanabilirsiniz.

Haftada en az 1 kere yemeklere eşlik eden pilav yapımında kullanılan pirincin nişastasını gidermek için, pişirme işlemine geçmeden en az yarım saat önce tuzlu sıcak suda bekletilir. Bekleme sürecinin sonunda kabın içinde beliren su ise beyazdır. Bu su cilt için faydalı olandır.

Beyaz suyu pirinci süzerken direkt olarak lavaboya dökmek yerine, bir kavanoza koyup değerlendirebilirsiniz. Kapağı kapalı bir şekilde en fazla 1 hafta buzdolabında saklanabilir. 1 hafta sonra yenisi yapılıp kullanılmalıdır.

PİRİNÇ SUYU NE İŞE YARAR?

Pirinç suyu, piyasadaki vitamin ve mineral takviyelerine ve kozmetik ürünlerine servet dökmek yerine tercih edilebilecek düşük maliyetli bir yöntem.

Tamamen doğal olmasının yanı sıra, kilo alma riski veya zararlı yan etkileri olamaması sayesinde büyük miktarlarda tüketilebilir.

Cilt güzelliği ve saç bakımı için ekonomik ve kolay yapılabilir bir seçenektir.

PİRİNÇ SUYUNUN FAYDALARI