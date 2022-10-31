Pişirmemeniz gereken 8 sebze ve meyve

Çoğu zaman pişirerek tüketilen özellikle sebzelerin bazıları çiğ tüketildiğinde çok daha fazla besin değerine sahip oluyor. İşte uzmanlar tarafından çiğ tüketilmesi tavsiye edilen 8 sebze ve meyve.

Artık dünya çapında bir hastalık olarak kabul edilen obezitenin, giderek daha fazla insanı etkileyen kalp ve damar hastalıklarının ve tip 2 diyabetin öncelikle sağlıksız beslenme nedeniyle ortaya çıktığı kanıtlandı.

Rafine edilmiş, koruyucu, lezzet arttırıcı ve katkı maddelerine sahip işlenmiş yiyeceklerin çok miktarda tüketilmesi insan vücudu için iyi değildir. Çiğ bir diyet uygulamasanız bile, özellikle sebze ve meyveleri mümkün olduğunca çok çiğ yiyin.

Bu gıdalar ısıl işlem görmedikleri için içlerinde birçok vitamin ve mineral sağlam kalır ve çiğ gıdaların yüksek su ve lif içeriği tokluk hissini artırır ve sindirim sürecine yardımcı olur.

İşte pişirilmeden tüketilmesi önerilen 8 sebze ve meyve.

Brokoli

Pişmiş brokoli bile birçok insanı tadından dolayı kaçırıyor. Pişmiş sevmiyorsanız, çiğ deneyebilirsiniz.

Brokoli çiğ yenen sebzelerden biridir. Kanseri, kalp hastalığını, vücuttaki iltihabı ve depresyonu önlemeye yardımcı olan çok miktarda bileşik içerir.

Brokoli çiğ ise vücut bu bileşikleri daha kaliteli bir şekilde kullanabilir. Yapılan araştırmalar, güçlü bir antioksidan olan C vitamini içeriğinin de pişirme sırasında önemli ölçüde azaldığını göstermektedir.

Soğan

Bir flavonoid olan quercetin (kersetin) soğanda bol miktarda bulunur ve soğanlar sağlığı koruyucu etkisini buna borçludur.

Pişirme işlemi soğandaki fitokimyasalların faydalı etkilerini azalttığı için çiğ yerseniz kansere karşı etkisini en üst düzeye çıkarırsınız.

Soğanlar, allium sebze ailesine aittir, yani kalp ve damar hastalıklarını önleyebilecek anti-trombosit maddeler içerir. Çiğ soğanları pişirirseniz veya kızartırsanız, faydalı özellikler 30 dakika içinde tamamen kaybolur.

Sarımsak

Çiğ sarımsak, kalp ve damar sistemini soğanla aynı şekilde korur.

Sadece 20 dakikalık ısıtmadan sonra antibakteriyel etkisi sona erer ve sadece bir dakikalık mikrodalga fırın kanser önleyici etkisini yok eder.

Yaban mersini

Yaban mersini, yüksek miktarda içerdiği polifenol sayesinde diğer meyvelerden daha fazla antioksidan içerir.

Yaban mersinini çiğ yerseniz, tüm sağlık yararlarından yararlanabilirsiniz, ancak pişirme işlemi polifenol seviyesini ve dolayısıyla yararlı etkilerini önemli ölçüde azaltır.

Kırmızı biber

Közlenmiş biberlerin yapımı hızlı ve kolaydır, bu nedenle hemen hemen her yemek için tercih edilirler.

Ancak yine de çiğ yemek daha iyidir çünkü harika bir C vitamini kaynağıdır ve yüksek sıcaklıklar C vitamini içeriğini önemli ölçüde azaltır.

Lahana

Lahanadaki büyük miktarda C vitamini, zararlı serbest radikalleri engellemeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca vücuda antioksidanlar sağlar ve metabolizmayı uyarır.

İltihaplanmaya karşı etkili olan amino asitler açısından zengin olan lahanalar ayrıca, detoks etkilidir. Ancak, tüm bu faydalı özellikler sadece çiğ yendiğinde maksimum etki gösterir.

Pancar

Pancar lif, folik asit, C vitamini ve manganez bakımından zengindir. Pişmiş pancar, folik asit içeriğinin yüzde 25'ini ve diğer vitamin ve mineralleri kaybeder.

Salatanızı rendelenmiş çiğ pancarla doldurabilir, garnitür olarak veya tek başına atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz.

Ananas

Taze ananas suyu, içerdiği bromelain enzimi ile iltihabı daha etkili bir şekilde azaltır.

Bromelain maddesinin iltihap önleyici etkisi, steroid olmayan antienflamatuar ilaçların etkisine benzerdir ve ayrıca tüketimden sonra daha az yan etki görülmüştür.