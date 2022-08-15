Pişmiş pirinç kalorisi nasıl hesaplanır?

Özellikle zayıflama diyetlerinde akıllara takılan en büyük sorulardan biri pişmiş pirincin kalorisidir. İşte pirinç pilavının kalorisi ve kilo vermek için porsiyonunun nasıl ölçüleceği...

Pirinç, karbonhidrat bakımından zengin bir besindir, ancak kalorisi o kadar yüksek değildir. 100 gram çiğ pirinç 350 kcal, pişmiş ise 110 kcal sağlar. Temel olarak, pişirildiğinde kalori içeriği üçe bölünür. Peki, pişmiş pirinç neden çiğ pirinçten daha az kalorilidir?

Pirincin karbonhidrat profili esas olarak nişastadır. 100 gram pirinç 72,1 gr nişasta içerir. 100 gr yarım haşlanmış pirinç başına 356 kalori ve 100 gr haşlanmış pirinç 146 kalori verir. Kalori değeri tüm çeşitler için hemen hemen aynıdır.

Pirinç, makarnadan biraz daha fazla yağ ve aynı zamanda daha fazla karbonhidrat içerir. Ancak makarnaya göre sade, buharda pişirilmiş ve yağ ilave edilmeden daha kolay yenebilir. Bu nedenle pirinç çoğu zaman daha az kalori verir.

Kilo almadan pirinç nasıl yenir?

Uzmanlar, bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı bir yağ ilavesiyle kaynar su tavsiye ediyor.

Yarım su bardağı pirinç (105 gr) ekleyin ve gibi pişmeye bırakın. Daha sonra buzdolabında 12 saat soğumaya bırakılmalıdır.

100 gr pişmiş pirinç nasıl ölçülür?

Doğru miktarda pirinci ölçmek için en kolay teknik, sadece bir bardak kullanmaktır. 1 su bardağı birinç ana yemek olarak 2 porsiyon pirince eşdeğerdir. Pişirerek 3 tepeleme yemek kaşığına eşdeğer 100 ila 150 gr pişmiş pirinç (çeşide bağlı olarak) elde edebilirsiniz.

Bir kişi için önerilen pimiş pirinç dozu 70 gramdır. Pirincin çeşidine bağlı olarak, pirinç pişirildiğinde şişer ve hacmini ikiye hatta üçe katlar.

Peki, terazi olmadan pişmiş pirinç nasıl tartılır? Pirinci terazi olmadan şu şekilde ölçebilirsiniz:

- 20 gr için 1 yemek kaşığı.

- 100 gr için 1 kase veya 1 su bardağı.

Zayıflama diyetlerinde esmer pirinci beyaz pirince tercih edebilirsiniz.