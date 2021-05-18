Pişmiş yemeği tekrar ısıtmak zararlı mı? Tekrar ısıtılmaması gereken yemekler..

Yemekleri tekrar tekrar ısıtmak bakteri oranının artmasına neden olur. Bu nedenle olabildiğince tek seferlik yemekler yapmalı, özellikle et gruplarında dikkatli olunmalıdır.

Kaliteli ve sağlıklı beslenmenin beslenmenin bazı şartları var. Sağlıklı beslenmek için tüketilen besinlerin doğal olmasının yanında bu gıdaların pişirilmesi, ne şekilde hangi şartlarda saklandığı da önemlidir.

Özellikle de anneler bir gün öncesinde fazla yemek yaptıkları zaman bunları çöpe atmak yerine ağzı kapalı kaplarda muhafaza etmeyi tercih ederler.

Bazı yiyecekler için bu hiçbir şekilde sorun teşkil etmez. Ancak bazı yiyeceklerin tekrardan ısıtılarak tüketilmesi ise ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirir.

Etli ve tavuklu yemekler, etler, yumurtalar üzerinde kolaylıkla bakteri üreyebilen yiyecekler arasında yer alıyor. Bundan dolayı da kişilerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü besin zehirlenmesi tahmin edilenden çok daha ciddi bir konu. Dolayısıyla herkesin bu konuda dikkatli olmasında fayda var.

Peki hangi yemekler tekrar ısıtılmaz? İşte ikinci kez ısıtılmaması gereken gıdalar..

1- TAVUK

Tavuk, en fazla buzdolabında saklanan yiyeceklerdendir, çünkü çabuk bozulmaz ve ısıtıldığında da tadını korumaktadır. Ama tavuk aslında ya taze pişmiş ya da soğuk olarak tüketilmelidir.

Tavuğu tekrar ısıtmak, protein kompozisyonunun değişmesine dolayısı ile de düzgünce sindirilememesine sebep olmaktadır.

2- MANTAR

Tekrar ısıtıldığında besin değerini kaybeden mantar, riskli besinler arasında. Sindirim sorunlarına yol açtığından bir seferde tüketilmesi öneriliyor.

3- YUMURTA

Yumurtanın da tavuk gibi ısıtıldığında protein yapısı değişiyor ve içindeki su miktarı azalıyor. Nadir görülen bir zehirlenme türü olsa da yumurtalı yemekler ve sosları tüketirken dikkatli olmakta yarar var.

4- KEREVİZ

Eğer çorbanızda kereviz bulunuyorsa, vücudunuza verebileceği zarardan dolayı tekrar ısıtmaktan kaçının. Kerevizde de, tekrar ısıtıldığında nitrite dönüşen nitrat bulunmaktadır.

Bu da kerevizin yeniden ısıtılması durumunda potansiyel kanserojen bir yiyecek olması anlamına gelmektedir.

5- PANCAR

Pancar da, yeniden ısıtıldığında nitrite dönüştüğü bilinen nitrat içermektedir. Bu sebeple pancar da; eğer sağlık problemleri ile karşılaşmak istemiyorsanız; yeniden ısıtmaktan kaçınmanız gereken besinlerdendir.

6- ISPANAK

Ispanak kesinlikle bir seferde tüketilmeli. Çünkü ıspanakta bulunan nitrat, tekrar ısıtıldığı zaman nitrite dönüşüyor. Özellikle bebeğinize ıspanak verirken buna dikkat etmenizde yarar var. Bebekler için 5 mg nitrit alımı bile ciddi zehirlenmeye yol açabilir.