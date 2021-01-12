Plasebo etkisi nedir? Plasebo aşısı nedir, neden yapılır?

Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler devam ederken Plasebo aşı yeniden gündeme geldi. Plasebo aşı etkisi nedir, neden yapılır merak konusu oldu.

Tüm dünyada koronavirüs salgınını bitirmek için aşı çalışmaları devam ederken plasebo aşı kavramı merak edilen konular arasına girdi.

Boş aşı olarak da bilinen plasebo etkisi nedir, neden yapılır araştırılıyor.

Peki plasebo etkisi nedir, plasebo aşı neden yapılır? İşte merak edilen detaylar..

PLASEBO NEDİR?

Plasebo, Latince kökenli bir kelime. ‘Hoşnut etmek’ anlamına gelen plasebo, etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkartması hali olarak tanımlanabilir.

Yani vücuda ağız, burun ya da enjeksiyon yolu ile verilebilen bu ilaç, fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir güce sahip değil.

PLASEBO AŞISI NEDİR?

Plasebo, “gerçek” bir tıbbi tedavi gibi görünen ama gerçek olmayan her şeydir. Hap, iğne veya başka bir tür “sahte” tedavi olabilir. Tüm plaseboların ortak noktası, sağlığı etkileyecek aktif bir madde içermemesidir.

Bazen bir kişi bir plaseboya tepki verebilir. Yanıt olumlu veya olumsuz olabilir. Örneğin kişinin semptomları iyileşebilir. Veya kişi tedavinin yan etkileri gibi görünen şeylere sahip olabilir. Bu tepkiler “plasebo etkisi” olarak bilinir.

PLASEBO AŞISI NEDEN YAPILIR?

Aslında plasebonun fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir gücü yoktur. Sahip olduğu tedavi gücünü tamamen hastanın verilen ilacın işe yarayacak ilaç olduğunu düşünmesinden alır.

Plasebo, tıbbın bilimsel olarak açıklayamadığı bir şekilde insanların istemeleri halinde kendi kendilerini iyileştirme gücüne yöneliktir.

Tıbbi olarak kurtulma ihtimali zayıf görülen birçok hasta, ölüm istatistiklerine girmekten bu güç sayesinde kurtulmuş, tıbbın çözüm bulamadığı kanserin tedavisinde çoğunlukla yüksek moral ve iyileşme azmi etkili olmuştur.

Plasebo, gayriresmî yazışma dilinde ve halk arasında faydalı tıbbi içeriğinin bulunmadığını ifade etmek için bazen “şeker hapı” olarak da adlandırılır.