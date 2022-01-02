Özellikle soğuk havalarda hastalıklara karşı en sevdiğimiz narenciye meyvesinin en önemli sağlık faydalarına göz attık. İşte portakalın sağlığa yararları.

Kış kapımızı çaldı ve beraberinde portakal mevsimi geldi. Portakal, C vitamini ile doludur, lezzetlidir ve inanılmaz derecede ferahlatıcıdır. Bu nedenle bu narenciye meyvesi dünyanın en popüler meyvelerinden biridir.

Peki portakalın ünlü C vitamini deposu olması dışında sağlığa diğer faydalarını biliyor musunuz?

Bu düşük kalorili meyve çok fazla lif içerir, bu nedenle daha uzun süre tok tutar. Ayrıca C vitamini, kalsiyum, folat ve potasyum gibi vitamin ve mineraller ile fenol, karotenoidler ve sitrik asit gibi bileşiklerle doludurlar.

Portakallarla ilgili en iyi şey çok yönlülüğüdür, onları her zaman süper sağlıklı meyve sularına ekleyebilir, birçok yemeğe, salataya ve tatlı tarifine dahil edebilir, aynı zamanda bir uçucu yağ olarak kullanabilirsiniz.

Portakalın sağlık yararları çoktur ve en önemli olanları kalp sağlığını iyileştirmesi, böbrek taşını önlemesi, anemiyi engellemesi, cilt sağlığını geliştirmesi ve sağlıklı bir kiloyu korumak için yardımcı olmasıdır.

İşte portakalların sağlık için harika olmasının 5 nedeni.

KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Portakal, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kalp ve damar sağlığına birçok fayda sağlar. Portakalda bulunan potasyum, sodyum üzerindeki etkisiyle yüksek tansiyonun yönetilmesine yardımcı olur. Potasyum alımınızı artırdığınızda, vücudunuz idrarınız yoluyla daha fazla sodyum atar. Potasyum ayrıca kan damarlarının duvarlarındaki gerilimi azaltarak tansiyonu daha da düşürür. Önerilen günlük potasyum alımı günde 4700 mg'dır ve portakal sadece 250 mg içerir. Bu nedenle, tansiyonunuzu düşürmek istiyorsanız, bir portakala güvenmek yerine başka kaynaklardan da potasyum almanız gerekecektir.

Potasyum ayrıca damarlarda kalsiyum birikmesini (aterosklerozu) önlemede önemli bir rol oynayabilir. Bir 2017 araştırması, potasyum açısından zengin bir diyetin damarlarda kireçlenmeleri ve sertliği azalttığını göstermiştir.

Portakaldaki yüksek hesperidin içeriği de kalp sağlığı için fayda sağlar. Portakallar en zengin hesperidin kaynaklarından biridir. 2020'de yapılan bir araştırma, flavonoidlerin oksidatif stresi hafifletmeye yardımcı olduğu ve bu etkinin kalp hastalığı riskini azaltabileceği sonucuna varmıştır. Ek olarak, flavonoidler endotelyal disfonksiyonu önlemeye yardımcı olabilir. Endotelyal disfonksiyonda damarlar olması gerektiği gibi davranmaz ve koroner arter hastalığının ilerlemesine yol açar.

BÖBREK TAŞLARINI ÖNLER

Portakal, kalsiyum oksalat böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olabilecek bileşenler içerir.

2019'da yapılan bir laboratuvar çalışması, portakallarda bulunan sitrik asidin kalsiyum oksalat oluşumunu bozabileceğini ve bu nedenle potansiyel olarak böbrek taşlarını önleyebileceğini göstermiştir.

ANEMİ RİSKİNİ AZALTIR

Düşük kırmızı kan hücresi sayınızın olduğu bir durum olan farklı anemi türleri vardır.

Hastalığın en yaygın şekli olan demir eksikliği anemisi, vücutta kırmızı kan hücreleri yapmak için yeterli demir olmadığında ortaya çıkar. Çok az kırmızı kan hücreniz varsa, vücudunuz dokularınıza yeterince oksijen taşıyamaz. Bu halsizlik, yorgunluk ve baş dönmesi gibi semptomlara yol açar. Bununla birlikte C vitamini, demir eksikliği anemisi olan kişilerde demir seviyelerini artırabilir. Ve en popüler C vitamini kaynaklarından biri portakaldır.

2018'de yapılan bir çalışma, C vitamininin demir emilimini artırmaya yardımcı olabileceğini ve demir eksikliğini dengelemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Ek olarak, demir eksikliği anemisi olanlar genellikle bir tedavi şekli olarak demir takviyesi alırlar, ancak bu güçlü demir alımı karaciğeri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, C vitamininin demir takviyeleri ile standart tedaviden kaynaklanan karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olması da mümkündür.

CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Portakallar önemli C vitamini içeriğinden dolayı cilde de fayda sağlar. C vitamini, cildin suyu tutmasına ve pürüzsüz, sıkı ve güçlü kalmasına yardımcı olan bir protein olan kolajen üretimine katkıda bulunur. Temel olarak, kolajen cildinizin daha genç görünmesine yardımcı olur ve kırışıklıkların gelişimini geciktirir.

Yaşlandıkça, kolajen üretimi yavaşlayarak kırışıklıklara ve ciltte gevşemeye yol açar, ancak C vitamini açısından zengin birçok gıda vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur. C vitamini ayrıca bir antioksidan görevi görerek ve zararlı serbest radikalleri ortadan kaldırarak güneş hasarına karşı korumada da önemli bir rol oynar.

Araştırmalar, güneş yanığı ve cilt kanseri gibi güneş hasarından kaynaklanan cilt problemlerinin önlenmesine bile yardımcı olabileceğini göstermektdir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Sağlıklı bir kiloya ulaşmaya veya kilonuzu korumaya çalışıyorsanız, yüksek lif içeriği ile portakallar harika bir atıştırmalıktır. İyi miktarda lif içeren portakallar doyurucudur ve sindirim sisteminin sağlıklı işleyişine yardımcı olurlar.

Ayrıca nispeten az kaloriye sahiptirler, ancak yine de tatlıdırlar. Bu nedenle şeker ihtiyacınızı giderebilir ve tatlılara harika bir alternatif olabilirler.