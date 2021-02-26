Prag'da goril ve 2 aslan koronavirüse yakalandı

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, genel durumu iyi olan hayvanların veteriner kontrolü altında oldukları belirtilirken, virüsü ise bakıcılarından kapmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan hayvanat bahçesindeki 2 aslan ile 1 gorilin korona virüse yakalandığı bildirildi.

Hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada söz konusu hayvanların yapılan idrar tahlilleri neticesinde korona virüs pozitif çıktığı açıklandı.

'BAKICIDAN BULAŞMIŞ OLABİLİR'

Prag Hayvanat Bahçesi Müdürü Miroslav Bobek, Jamvan ve Suchi isimli aslanlar ile Richard isimli gorilin virüsü bakıcılarından kaptıkları üzerinde durduklarını belirtirken, hayvanların sürekli olarak veteriner kontrolü altında olduğunu söyledi.

VİRÜS BELİRTİLERİNİ GÖSTERDİ

Bobek, aslanlarda soğuk algınlığı ve öksürük şeklinde kendini gösteren virüsün gorilde ise iştah kaybı ve halsizliğe yol açtığını söyledi.

Genel olarak hastalığı hafif atlattıkları belirtilen hayvanların koronavirüsün hangi mutasyonu ile enfekte olduklarını belirlemek için önümüzdeki süreçte bir dizi testten daha geçirileceği açıklandı.