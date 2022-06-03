Premenopozun bilinmeyen 10 belirtisi

Ruh hali değişimleri ve sık sık yaşanan akne problemleri gibi küçük belirtiler menopoz öncesi dönemi, premenopozu gösterebilir. İşte premenopoz dönemini gösteren 10 bilinmeyen belirti.

Menopoz, kadınlarda adetin kalıcı olarak kesilmesi ve yumurtalıkların faaliyetinin durmasıdır. En sık 45-55 yaşları arasında görülür ve her dört kadından üçünde sıcak basması veya duygudurum bozuklukları gibi rahatsızlıklar menopoza eşlik eder.

Son adet döneminden 12 ay sonra menopoz dönemi başlar. Premenopoz ise kadınlarda başta östrojen ve progesteron düzeylerinde azalma olmak üzere hormonal değişikliklerin eşlik ettiği ilk bedensel değişiklik dönemidir. Menopoza ulaşana kadar östrojen ve progesteron üretimi çok düşük seviyelere geriler.

Kadınların yaklaşık yüzde 1'i 40 yaşından önce erken menopoza girer.Bu, çeşitli ameliyatlar veya tıbbi tedaviler sonucu olabilir ve bazı durumlarda genetiktir.

10 yıl sürebiliyor

Bazı premenopozal kadınlar, gerçek menopozun başlangıcından 10 yıl öncesine kadar adet düzensizliklerini fark edebilirler. Premenopoz bir kadının hayatında çok büyük bir yer tutar ve hatta bazı kadınlar menopozdan önceki dönemin menopozun kendisinden daha endişe verici olduğunu söyler.

Premenopoz, menopoza yol açan hormonal geçiştir. Bu geçiş 10 yıl sürebilir. 42 yaşın altındaysanız ve bazı premenopoz belirtilerinden şikayetçiyseniz, mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekir. 42 yaşın üzerindeyseniz, bu şikayetler premenopoz olabilir.

Premenopozun en yaygın 10 belirtisi

Menopoz öncesi, premenopoz olarak adlandırılan geçiş döneminde birçok belirti hissedilebilir. Bazı kadınlar bu belirtileri adet dönemleri tamamen durmadan önce sadece birkaç yıl yaşarken, bazıları 10 yıla kadar yaşayabilir. Bazı belirtiler doğal olarak kaybolurken bazıları ise tedavi gerektirir.

Menopoz belirtileri ile ilgili rahatsızlık hissettiğiniz anda doktorunuza veya jinekoloğunuza başvurmalısınız. İşte karşı karşıya kalabileceğiniz belirtiler ve premenopozunuzu daha iyi atlatmak için bazı çözümler.

Göz kuruluğu

Gözler hormonal değişikliklerin kendini gösterdiği ilk yerlerden biridir. Kırışıklıkların yanı sıra, gözlerdeki kuruluk ve görme kalitesindeki bir değişiklik de premenopoz belirtileri olabilir.

Düzensiz adet döngüsü

Premenopozun ilk belirtilerinden biri de adet döngüsü ile ilgilidir. Genel olarak, döngüler daha kısa olma eğilimindedir ve kadınlar az miktarda kan kaybı veya tam tersi olarak çok fazla kan kaybı fark edebilir. Bu hormonlardaki değişimle alakalıdır.

Sıcak basmaları

Tüm dünyada menopozun en yaygın belirtisi sıcak basmalarıdır. Doktorlar sıcak basmalarına neyin sebep olduğundan tam olarak emin değiller ancak bunlar menopozla birlikte gelen hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Premenopozda da ortaya çıkabilirler. Hormon tedavisi, menopozun diğer birçok belirtisinin yanı sıra sıcak basmalarını da azaltmaya yardımcı olabilir.

Duygudurum bozuklukları

Hormonal bozukluklar duygusal bozukluklara yol açar. Kadınlar sinirlilikten depresyona kadar değişen ruh hali değişimleri yaşayabilirler. Uzmanlar buna karşı günde 8 saat uyumayı, sağlıklı beslenmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı öneriyor. Bazı kadınlar menopoz öncesi değişiklikleri yönetmeyi oldukça zor bulsa da, bu belirtilerin dış etkenlerden değil hormonlardan kaynaklandığını unutmamak gerekir.

Uyku bozuklukları ve gece terlemeleri

Premenopozal kadınlar, menopoz geçişine girerken uyku bozuklukları yaşarlar. Uyku genellikle adet sırasında daha huzursuzdur. Uzmanlar buna karşı egzersiz yapmayı, düzenli olarak yatmaya alışmayı ve rahatlatıcı aktiviteler yapmayı öneriyor. Tıbbi tedaviler de vardır. Uykuyu artıran veya gece uyanmayı azaltan ilaçlar ile sınırlı bir süre için daha kaliteli uyku yeniden kazanılabilir.

Premenopozal kadınların uykusu gece terlemeleri ile de bozulabilir. Gece terlemesi, genellikle premenopoz sırasında başlayan önemli bir belirtidir. Sıcak basmalarında olduğu gibi kesin nedeni bilinmemektedir.

Libido azalması ve vajinal kuruluk

Azalan hormon seviyeleri vajinal kuruluğa ve libido kaybına neden olabilir. Vajinal kuruluk sorunu devam ederse mutlaka bir uzmana başvurun. Hormon tedavisi gerekebilir.

İdrar zayıflığı

Premenopoz sırasında kadınlarda östrojen seviyesi düşer ve bunun sonucunda idrar yolları elastikiyetini kaybeder. Günlük pelvik egzersizleri ile bu idrar zayıflıklarına karşı savaşmak mümkündür.

Kilo alımı

Çoğu durumda perimenopoza kilo alımı eşlik eder. Bunun pek çok nedeni vardır. Premenstrüel sendromun kötüleşmesi, enerji harcamasının azalması, kalori alımının artması, yağ kitlesinin artması ve yaşa bağlı olarak yağsız kitlenin azalması kilo alımına neden olabilir. Bu kilo alımına karşı savaşmak için çözüm, düzenli fiziksel aktivite uygulayarak kalori alımını azaltmak ve enerji tüketimini artırmaktır.

Unutkanlık

Sık sık bir şeyleri unutuyor ve sürekli bir kafa karışıklığının içinde yaşıyormuş gibi hissediyor musunuz? Bu durumun suçlusu hormonlarınız olabilir. Östrojen ve progesteronun vücutta uyum içinde çalışması için iyi dengelenmesi gerekir. Vücut yaşlandıkça, progesteron seviyesi her yumurtlama yokluğunda doğal olarak düşer. Aşırı östrojen daha sonra bir stres hormonuna dönüştürülür ve beyindeki hafıza alanını etkiler. Dış detayların sürekli farkında olmak yerine, beyin kadının vücuduna odaklanır ve hormonal sistemin dengesini yeniden kazanmasını sağlamaya çalışır. Bu nedenle çeşitli hafıza problemleri ortaya çıkabilir.

Kuru cilt ve akne problemleri

Progesteron seviyeleri düştükçe, cildin kolajeni daha kırılgan hale gelir ve cilt kuruma ve incelme eğiliminde olur. Cildiniz ne kadar soluksa, bu duruma o kadar yatkın olursunuz. Premenopoz sırasında ayrıca akne, yeni alerjiler ve egzama da ortaya çıkabilir.