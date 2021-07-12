Probiyotik kullanımında nelere dikkat edilmeli

Diyetisyen Eda Balcı, düzensiz bağırsak hareketleri ve kabızlık sorununa karşı probiyotik içeren ürünler tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Düzensiz bağırsak hareketleri ve kabızlığın sebep olduğu karın rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olan probiyotiklerin, yiyeceklerin sindirimine ve vücutta sentezlenen vitaminlerin üretimine yardımcı olmak gibi faydaları var. Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Arş. Gör. Eda Balcı, probiyotiklerin bağırsaklarımızda yaşayan dost bakteriler olduğunu belirterek sağlıklı insanlarda, yararlı ve zararlı bakteriler arasında kötü yaşam tarzı, kötü beslenme, yaşlanma ve antibiyotik kullanımı gibi nedenlerle dengenin bozulması durumunda probiyotiklerin, dengeyi sağlamada etkili olduğunu söyledi.

“DOĞRU KULLANIM İÇİN HEKİM KONTROLÜNDE ALINMALI”

Probiyotiklerin, antibiyotik kullanımına bağlı ishal görülenlerde ishalin önlenmesinde ve İrritabl barsak sendromu hastalığı olanlarda ortaya çıkan şişkinlik ya da gaz sorununun giderilmesinde etkili olduğunu ifade eden Balcı şu ifadeleri kullandı: “Bazı çalışmalarda Lactobacillus Acidophilus içeren probiyotiklerin Laktoz İntoleransı hastalarında olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Bunun gibi sindirim problemi yaşayanlar ve bağışıklık sistemini desteklemek isteyenler bir uzmana danışarak probiyotik kullanımına başlamalıdır. Bağırsaklarda çok fazla bakteri yaşar ve durum da probiyotik çeşitliliğini beraberinde getirmektedir. Yaşanılan probleme göre kullanılması gereken probiyotik de çeşitlilik gösterir. Örneğin ishalde, kabızlıkta, mantarda, gaz durumunda ve antibiyotik kullandıktan sonra kullanılması gereken probiyotikler farklıdır. Bazı durumlarda tek bir probiyotikten yeterli etki alınamadığında farklı probiyotiklerin birlikte kullanılması gerekebilmektedir. Bu yüzden doğru kullanım için hekim kontrolünde alınmalıdır.”

Balcı, “Probiyotikler, kullananların bazılarında bazı durumlarda ilk birkaç gün boyunca ishal, gaz, şişkinlik, mide bozulması gibi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca alerjik reaksiyonları da tetikleyebilir. Bu yan etkilerden herhangi biriyle karşılaşılması durumunda probiyotik kullanımı durdurulmalıdır.” ifadelerini kullandı ve probiyotik içeren gıdaları ise şöyle sıraladı:

- Yoğurt,

- Ayran,

- Turşu,

- Peynir,

- Fermente süt,

- Keçi sütü,

- Tereyağı,

- Boza,

- Şalgam,

- Fermente soya ürünleri ve içecekleri.