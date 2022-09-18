Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
371.300
1.49%
BTXN Coin
8.18
7.63%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C
    Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: Bağırsak gazını koklamak faydalıdır

    Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: Bağırsak gazını koklamak faydalıdır

    Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, bağırsak gazını koklamanın faydalı olduğunu, kadınların çıkardığı gazın ise daha çok faydalı olduğunu savundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 00:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Daha önce bağırsak gazı çıkarmanın sağlığa faydalı olduğunu iddia eden Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, yeni açıklamasında, kadınların çıkardığı gazın içeriği nedeniyle daha faydalı olduğunu söyledi.

    "Gaz çıkarmak hapşırmak gibidir"

    Küçükusta, sözlerine şöyle devam etti:

    "Toplum içinde gaz çıkarmak bütün kültürlerde ayıp sayılır. Oysa gaz çıkarmak tıpkı hapşırmak, hıçkırmak, geğirmek gibi fizyolojik ve kaçınılmaz bir olaydır ve ayıp olamaz. Mesele sesten ziyade koku ise yine de endişe duymamak gerekir"

    Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: Bağırsak gazını koklamak faydalıdır - VİDEO

    "Bağırsak gazındaki hidrğjen sülfit faydalıdır"

    "Çünkü bağırsak gazında bulunan Hidrojen Sülfit, hücrelerin mitokondri adı verilen enerji santrallerinin DNA'larının korunmasında son derece önemli bir etkiye sahiptir."

    Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: Bağırsak gazını koklamak faydalıdır #1

    "Kadınların çıkardığı gazın faydası daha çoktur"

    Kadınların çıkardığı gazda daha fazla Hidrojen Sülfit bulunduğu için de bunların koklanmasının sağlığa faydaları daha fazladır. Hayır şaka yapmıyorum. Bağırsak gazı koklamanın kanser, felç, kalp krizi, diyabet, artrit ve bunamayı önleyebileceğine dair bilimsel araştırmalar vardır.”

    Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: Bağırsak gazını koklamak faydalıdır #2


    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Nathan Redmond: Bizim seviyemizin altında oldu oyun
    Futbol

    Nathan Redmond: Bizim seviyemizin altında oldu oyun

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir